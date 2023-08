"Guba, a fiatal postagalamb elkeveredett otthonától és zavartan bolyongott a Balatonnál, amikor ismét pórul járt: varjak akartak elbánni vele. Megmenekülését annak köszönhette, hogy emberek is szemtanúi voltak az esetnek és kimentették a csetepatéból. Sajnos miközben légitámadás érte majd a földre zuhant, bizony komoly sérüléseket szenvedett, így állatorvosi ellátásra is szüksége volt. Egy galamb esetében ez sosem egyszerű helyzet, az egész országban kevés mentőhely, önkéntes foglalkozik velük, nehezebben gyűlik anyagi támogatás a gyógykezelésükre és a tartósan sérült példányok elhelyezése sem megoldott, ami miatt ők általában nem is kapnak esélyt az életre. Sajnos a posta- és díszgalambok terén sem jobb a helyzet, ha elő is kerül a gazdájuk, nem feltétlenül vállalja madara kezeltetését és további gondozását." - írta közösségi oldalán a Vadmadárkórház Sukoró, ahol menedékre lelt a sérült, de szerencsés madár. Mint írták, kalandos úton, de a helyszíni segítőknek és egy önkéntesnek hála eljutott Sukoróra, Berkényi doktor gyógyító kezei közé a galamb. A rendelőben kiderült, hogy az állat szeme is csúnyán megsérült.

"Kezelését több lépésben lehetett csak megoldani: először erősíteni kellett a rossz állapotú madarat, majd altatásban a nagy sérülés zárása következett. Miután az szépen begyógyult, sor kerülhetett a menthetetlennek bizonyuló, fekélyesedő szem eltávolítására" - adtak hírt a megmenekült galamb sorsáról a gyógyítók, befogadók. Ez utóbbit azért fontos kiemelni, mert a lábadozó madár ugyan új esélyt kapott az életre, sőt hamarosan a röpdébe is bekerülhet a többiek közé, de gazdája nem tudta tovább vállalni a tartását. "Mi mindenképpen szeretnénk, ha ez a szelíd, a sérülesei miatt sokat szenvedett kis lélek folytathatná életét, így marad önkéntesünk gondozásában." - írták a kórház bejegyzésében.