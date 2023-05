Mint közösségi oldalukon is írják, szerencsére a közelben vannak olyan fészekaljak, amelyekben hasonló korú fiókák cseperednek, így őket is el tudták helyezni ott. A madárcsemeték egyedi jelölést is kaptak, hogy könnyebb legyen a megkülönböztetésük. Bíznak benne, hogy egészséges felnőtt baglyokká válnak, akárcsak mi.