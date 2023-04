– Elítélem az esetet, hiszen tény, hogy a farkas védett állat – mondta a FEOL-nak Piros Edit többszörösen díjnyertes gárdonyi preparátor, a kevés magyar női vadászok egyike. – De azt is elítélem, hogy egyetlen vadász rossz döntése és törvénybe ütköző cselekedete miatt az egész vadásztársadalmat meghurcolják. A vadászat egyik eszköze a vadgazdálkodásnak! Aki nem érti, hogy a vadász miért ejti el a vadat, az alaposan tanulmányozza át a vadgazdálkodás jelentőségét, és akkor rá tud jönni, hogy a vadászat nem egyenlő a „kedvtelésből történő öléssel”, ahogyan azt sokan tartják. Azonban az sem igaz, hogy a farkas csak élelemszerzés céljából öl. Számos esetben bizonyított, hogy kedvtelésből is pusztít. Magyarországon már több olyan eset történt, amikor a farkasok teljes állatfarmokat mészároltak le, de egyetlen állatot sem ettek meg, csak öltek! Utána lehet nézni, rengeteg leírás született erről.

A vadgazdálkodás a vadászat egyik eszköze, csak ezt sokan nem tudják, vagy elfelejtik, hangsúlyozza a kevés magyar vadásznők egyike. A képen Piros Edit első állandó kiállításának egy részlete látható

Fotós: Piros Roland

Piros Edit véleménye az, hogy a Bükkben és a Mátrában már olyan szinten elszaporodott a farkas, hogy nagyon sok más vad eltűnt egyes területekről. A vadászok, akik tapasztalják az óriási, farkasok által okozott károkat, látják és tudják ezt, ellentétben az állatvédőkkel, akik egyetlen éjszakát sem töltöttek még kint az erdeinkben.

– Éppen ezért nem is értjük, egyáltalán még miért védett? – tette fel a kérdést Piros Edit. – Ugyanaz történik, mint a sakál esetében, amely sokáig védett faj volt. Nagy nehezen, de ráeszméltek a természetvédők, hogy robbanásszerűen elterjedt, óriási kárt téve a környezetében. A sakálról is állították a természetvédők, hogy nem támad emberre, majd bekövetkeztek az első ilyen esetek, és lám, már nem is védett! De amíg emberre nem támadtak, nem törődtek vele, csak azután jöttek rá, hogy borzasztóan túlszaporodott, nem csupán húsz példány él belőle hazánkban. A farkassal éppen ugyanígy lesz. Nem csak az a tizenkét példány található a Bükkben sem, amit a természetvédők a fotelből gondolnak. A vadászok látják, mennyire sok falka él már ott is, de amíg nincs meg az első emberáldozat, addig ezzel nem foglalkoznak. Hangsúlyozom, elítélem a most nagy vihart kavart esetet, nem kellett volna megtörténnie! Nem a vadászt akarom védeni, súlyosan hibázott, ez tény. De ha egy külföldi Magyarországon közlekedési balesetet szenved, senkinek sem jut eszébe meghurcolni az összes autóst egyetlen vétkes sofőr miatt.