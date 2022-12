- Alapjában véve nem annyira, mint a kutyák – kezdte a választ Paál Csaba, állatorvos. – A kutyák, főként a fajtatiszta ebek esetében elmondható, hogy a tenyésztés, adott esetben a túltenyésztés genetikai változásokat idézett elő, aminek egyik következménye, hogy nem annyira stabil az idegrendszerük, mint a macskáknak vagy más háziállatoknak. Emiatt van az is, hogy az idegrendszeri betegségek – mint pl. az epilepszia – jóval gyakoribbak a kutyáknál, mint a macskáknál. Utóbbiak sok szempontból jóval életrevalóbbak is.

A kutyák és a macskák között alapvető különbség az is, hogy míg a macskák önálló, individuális állatok, addig a kutyák jóval nagyobb mértékben háziasított, közösségi lények. Ettől persze, előfordul, hogy a macskákat is zavarja a petárdák zaja és fénye, de ezt kevésbé vesszük észre, pláne olyan egyedeknél, amelyek szabadon ki-be járnak a lakásba, hiszen az ilyen cicák a kertet elhagyva is könnyen keresnek maguknak búvóhelyet. Az állatorvos azt is hozzáfűzte, több mint húsz éves praxisában soha nem fordult olyan elő, hogy gazda nyugatót vitt volna a macskájának szilveszter előtt, míg az ebtulajdonosok többségénél ez rendszeres.

A macskák mellett a nyulakra, lovakra, tyúkokra is igaz, hogy mivel kevésbé háziasítottak, másabb a tűrőképességük, illetve fajtájukra jellemző módon tudják átvészelni a nehezebb helyzeteket.