Honnan jött az állatok, azon belül a kuvaszok iránti szereteted?

– Egy viharsarki kis faluban, Gábortelepen (Békés megye) nőttem fel. A családom már gyermekkoromban is foglalkozott állattartással, számomra természetes volt, hogy a ház körül jószágok élnek nagy megbecsülésben, vagy hogy a kertet megműveljük, és saját fogyasztásra zöldség, gyümölcs terem. Az állatok szeretete úgymond számomra természetesen alakult. Emlékszem, 12 éves voltam, amikor az első kuvaszom a házhoz került. Igaz, nem volt fajtatiszta, hanem csak egy szép nagy fehér kutya, de én általa úgy megszerettem ezt az ősi kutyafajtát, hogy az életem csodálatos alakulására ez a „szerelem” nagy-nagy hatást gyakorolt!

Mire gondolsz pontosan?

– Egy kuvaszos rendezvényen ismertem meg a páromat is, majd lettem tenyésztő, és azóta is sok-sok eseményen népszerűsítjük a magyar kutyafajtákat. Jelenleg Fejér megye déli részén, egy csodás kis faluban, Alsószentivánon élünk. Két kisfiunk pedig úgy cseperedik, hogy a gazdaságunkban tartott haszonállatok megbecsülése, szeretete és a kuvaszokért való bolondulás már mind ott csörgedezik az ereikben! Kétgyermekes édesanyaként fontos missziómnak tekintem, hogy gyerekeinket az állatok szeretetére és tiszteletére neveljük, ismerjék meg a rájuk bízott felelősséget és a gondoskodás fogalmát. Ezzel olyan alapot rakunk le bennük, melyre építkezhetnek a későbbiek során is. Így kerek nálunk a világ.

Mit kell tudni a kuvaszról?

– A gazdák tapasztalatai alapján – a sztereotípiákat megcáfolva – a kuvasz a legkiegyensúlyozottabb fajták közé sorolható. Hősiesen védi a portát, megbízhatóan teljesít szolgálatot a rábízott jószágok mellett, ezenfelül elválaszthatatlan társa a családnak, de legfőképpen a gyerekeknek. Nem légből kapott dolog, hiszen nap mint nap éljük meg, mit is jelent, micsoda nagyszerű dolog a kuvasz a háznál.

Ez nagyon szép történet. Ha jól sejtem, nem egy kuvaszotok van otthon…

– Így van! A gazdaságunkban jelenleg 14 csodálatos tenyészegyed „teljesít” szolgálatot, és természetesen gondolunk a jövőre is, tehetséges utódokat és kölyköket is nevelünk. Igyekszünk jól szólítható, rövid, de mégis csattanós magyaros hívóneveket adni a kutyáknak. Így a nevük a teljesség igénye nélkül: Barka, Fricska, Hangos, Hidas, Ábránd, Nefelejcs, Zerge, Tinka, Pipacs, Nyalka és Kumisz.

Szép kis névsor, de valahol olvastam, hogy komoly bajban van a szeretett kutyafajtád, az éves szaporulat csupán 150–250 között van.

– Bár a tenyésztésben lévő kuvaszok száma valóban csekély, de tervszerű párosításokkal a nagy háborúk idején távoli földrészekre szakadt kuvaszok megmaradt génkészletének ügyes felhasználásával, valamint a szerencsésen megújult és a tenyészegyedek 80- 90 százaléka fölött rendelkező Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület átgondolt tenyésztési és kihelyezési stratégiájával felvértezve máris sokkal jobb helyzetbe tudjuk hozni a fajtát, mint ahogy azt sokan gondolják. Középtávú, öt-hat éves kitűzött célunk az évente törzskönyvezett kuvaszegyedszám megduplázása. Az előbb említett tervünket segítheti a július 30–31-én megrendezendő MKFE kuvaszos szakmai nap, ahol a házigazda nem más, mint a Györgyudvari Kuvasz Kennel tenyésztője, Fekete György. A nap célja, hogy összerázzuk kicsit a kuvaszos csapatot, és szombat este egy vacsorával egybekötött tábortűz melletti, muzsikálós, jó hangulatú vigadalmat töltsünk együtt, ahol a kilátogatók minden kérdésükre választ kaphatnak. A rendezvénnyel kapcsolatban a www. magyarkuvasz.hu oldalon találnak még több információt az érdeklődők.