A Sóstó Vadmentő Központ első meggyógyított madara egy nagy kócsag volt, amely szúrt sérüléssel került a központba, ahol két hétig gyógyulhatott szakértő kezek alatt. Végül megtalálásának helyén – a Dinnyési-fertő területén – engedték szabadon.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megfigyelései szerint a kócsagok jellemzően feb­ruár és november között élnek hazánkban, ám egyre gyakoribb, hogy a téli hónapokat is itthon töltik. Az előfordulási adatok szerint a megye nagy részén megfigyelhető a madárfaj, amely Székesfehérvár és a Velencei-tó térségében is gyakorta fészkel.

A nagy kócsag eredetileg a nagy kiterjedésű, összefüggő nádasok és ősmocsarak területén talált otthonra, de megtelepedett kisebb kiterjedésű nádasokban, a halastavak nádszigeteiben, nádszegélyeiben is. Fészkét jellemzően sűrű, avas nádba rakja. Elsősorban halakat, kisebb mértékben csíkbogarakat, csiborokat, szitakötőlárvákat fogyasztanak, de megeszik a békákat, gyíkokat és a lótücsköket is.

A nagy kócsag a magyar természetvédelem címermadara, valamint az ötforintos érme hátulján is ez a faj látható. A 19. században a kócsagállományt megtizedelte a kócsagtollas viselet elterjedése, ekkor szinte teljesen kipusztult a hazai állomány. Bár jelenleg a kócsagok száma már növekszik, hazánkban a fokozottan védett fajok közé tartozik.