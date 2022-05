Székesfehérváron nagy hagyománya van a galambtenyésztésnek. A városhoz köthető a székesfehérvári bukógalamb, mely egy kivételesen szép, tollas példány. Első leírása 1925-ből való, érdekes nevét pedig arról a bukfenchez hasonló mozgásról kapta, amit repülései során megtesz. A tenyésztők körében nemcsak ez a fajta, hanem számos érdekes és szép egyéb fajtájú egyed is megtalálható, amelyeket rendszeresen, kiállítások alkalmával be is mutatnak.

Ezúttal nem seregszemlére, hanem ismeretterjesztő előadásra invitálják a galambtenyésztőket a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete. Május 13-án, pénteken 18 és 20 óra között a székesfehérvári Sóstó Vadvédelmi Központ melletti Alsóvárosi Közösségi Házban Schindler Gábor A galambok egészségvédelme címmel tart előadást. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy az előadás ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az [email protected] gmail.com címen lehetséges.