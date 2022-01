Közel két éve alakította ki Király Attila a Dinnyési-fertő szomszédságában parasztudvarát, ahol őshonos magyar háztáji állatokat, régi termelési eszközöket mutat be olyan környezetben, amilyenben elődeink is nevelkedhettek a vidéki Magyarországon. Az első időszak tapasztalatai még annak tükrében is jók voltak, hogy a járvány eleinte kizárta a nagyobb szabású programok szervezését. Idővel aztán ezekre már sor kerülhetett, folyamatosan fogadtak iskolai és óvodai csoportokat, kirándulókat, baráti társaságokat. Tavaly tavasszal a gyerekek számára a nagy szenzációt Ofélia, az őshonos kisbéri csikó érkezése okozta, néhány nappal ezelőtt pedig megérkezett Elemér, a kisbárány, az idei év első jövevénye. Király Attila elmondta, hogy az egyéni látogatók mellett iskolás osztályokat is várnak oktatási célú foglalkozásra, a nyári hónapokban folyamatosan táboroztatnak majd, de a tervek között szerepel idősek és fogyatékossággal élők vendégül látása is azután, hogy a közelmúltban Down- és Williams-szindrómás, valamint autista fiatal felnőttek ismerkedhettek a hagyományos paraszti környezettel. Hiszen bizonyított, hogy az állatok közelségének jótékony, már-már gyógyító hatása van. Elemért, a kisbárányt további állatok érkezése követi, hogy a családtagok közösen etethessék őket, örömet szerezve egymásnak és a parasztudvar lakóinak. Attila abban bízik, hogy a farsangi időszakban sem kell programokat elhalasztaniuk a járvány miatt.