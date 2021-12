Nélkülözhetetlenségükről a számuk is sokat elárul, ha a lakosság lélekszámához viszonyítjuk, ugyanis a fél magyarországnyi területű szigeten 250 ezer ember él, míg a vízibivaly-populáció a 600 ez- ret is eléri. A részben háziasított, részben vadon élő állatok viszonylag könnyen kezelhetők, lábaik ereje és tapadása révén jól mozognak a vizes élőhelyeken, az autókkal vagy motorkerékpárral nehezen megközelíthető területek könnyen elérhetők velük. Ebből adódik, hogy lovak helyett a rendőrség is őket használja.

A sziget egyik legjelentősebb városában, Soure-ban (Pará szövetségi állam) állomásozik a Katonai Rendőrség 8. zászlóalja, amelynek tagjai a XI. Rendőrparancsnokságon látnak el szolgálatot. Az alakulat a közbiztonság oszlopos őre, különlegessége, hogy vízibivalyos egységgel rendelkezik, bár a korszerű járműparkot sem nélkülözi.

Az egység 1992-ben történt létrehozása abból az elgondolásból adódott, hogy a nehezen járható, vizenyős területek is könnyen megközelíthetők, ellenőrizhetők legyenek közbiztonsági szempontból, s eredményeket érjenek el főként a szarvasmarhalopások megelőzésében, felderítésében. A bivalyok nagy segítséget nyújtanak ebben a munkában. Ráadásul a gyorsaságuk sem megvetendő, ugyanis a nem kevesebb, mint 600 kilogramm körüli átlagsúllyal rendelkező bivalyok a rendőrök szerint nagyon mozgékonyak. A tanulékony állatok kiképzése és benyergelése is viszonylag egyszerű feladat, amelyet külön rendőrségi kiképző végez el.

– A bivaly nagy vonz­erő a kívülállók számra, közelebb hozza a rendőrséget a turistákhoz és természetesen a helyi lakossághoz. Ez az állat Marajó szimbóluma, a polgárbarát rendészet összhangban áll ezzel a kulturális tradícióval – hangsúlyozza az egység parancsnoka, Wilson Carlos de Araújo Filho alezredes, aki azt is elmondta, hogy külön szabályzata van az állatok gondozásának, szolgálati használatának.

Ha valahol ráillik a rend őreire, hogy „bivalyerővel szolgálnak”, akkor a brazíliai Marajó-szigeten igazán találó ez a szlogen.