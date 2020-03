Új intézkedéseket vezettek be megyeszerte a koronavírus megfékezésének érdekében

Tucatszámra születnek Fejér településein azok az eddig ismeretlennek számító döntések, intézkedések, amelyek mind a járvány elterjedésének próbálnak gátat vetni. Ezeket nekünk, polgároknak kell betartani!

Újabb kétezer szájmaszk érkezett

Cser-Palkovics András fehérvári polgármester a járványhelyzet kezelésére a költségvetésben átcsoportosított 629 millió forintot. Döntés született arról is, hogy a városi tulajdonú bérlakásokban az áprilisi, májusi és júniusi bérleti díjakat a járványidőszak utáni hónapokra ütemezik át. Pénteken újabb kétezer FFP2 szájmaszk érkezett. Ezek az alapellátásban dolgozó orvosok és a védekezésben első vonalban közreműködő szociális szakemberek biztonságát szolgálják. A Városgondnokság beüzemelte azt a raktárbázist, ahol a felajánlásokat gyűjteni tudják, és ahonnan a szakemberek célirányosan a szétosztást meg tudják tenni. Elfogták Fehérváron azt a férfit a közterület-felügyelet közreműködésével, aki letépte a koronavírus-tájékoztató plakátokat a buszpályaudvarnál. A városi fizetős parkolók kihasználtsága nem éri el az 50 százalékot, egyre többen maradnak otthon. Szombattól ingyenes a megyeszékhelyen a parkolás, de ez a történelmi belvárosba történő behajtási korlátozást nem oldja fel!

Apró, fontos tanács: vedd le az ékszered!

Az egészségügyi végzettségű Bálint Istvánné bicskei polgármester más szakemberekkel együtt szórólapot állított össze, amit a város valamennyi háztartásába eljuttatnak. Édesanyaként, fiatal nagymamaként is gondolkozott a tanácsadásban. A polgármesteri hivatalban ügyeleti rendben dolgoznak, Bálint Istvánné azonban reggeltől estig bent tartózkodik, éjjel-nappal elérhető telefonon. Az orvosoknak, mentőknek, tűzoltóknak plusztámogatást nyújtott, tűzgyújtási tilalmat rendelt el – amit sajnos sokan nem tartanak be, mondta. Átszervezték az ételszállítást, az Egyesített Családsegítő és Gondozási

Kapcsolat Központ és a városi konyha vezetői, Szabó Ágnes és Bajcsai Tamás oroszlánrészt vállaltak a zökkenőmentes működésben s a szociális ellátásban. Nemcsak a rászoruló gyermekeknek, de a többi kiskorúnak és az eddig a közétkeztetést igénybe nem vevő, frissen jelentkező időseknek is lehetővé teszik az ételhez jutást – saját edénnyel, megfelelő biztonságban átvehetik a tálalókonyhákban a készételt. Eddig 220 gyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Szabó Ágnes koordinálja a jelentkező önkéntesek tevékenységét, sokan felajánlották segítségüket. Bálint Istvánné vésztartalékot hozott létre a városházán lázcsillapítóból, ha az élet úgy hozza, sürgős esetben ott lesz. Az elegáns, mindig finom ékszereket viselő polgármester asszony jelszava: „Vedd le az ékszered! Kézmosáskor a gyűrű alatt megbújhat a kórokozó, s a karlánc, az óra is nélkülözhető a biztonság érdekében.” Az összefogás kapcsán hozzátette: „Bicskén megmutatkozik az a közösségi erő, amit ugyan már megismertem korábban is, de jó érzés, hogy ugyanezen erőre a bajban is számíthatunk.”

Ügyeleti rendszerben

Ráckeresztúron Szentes- Mabda Katalin polgármester elrendelte többek között azt is, hogy a falugazdálkodási feladatokat ellátó munkatársak ügyeleti rendszerben végezzék munkájukat, a tornacsarnokban nem lehet rendezvényt tartani, az eboltás bizonytalan ideig szünetel. Átmenetileg tilos az avar és kerti hulladék égetése is. Azoknak az időseknek, akiknek nincs támaszuk, segítséget nyújtanak a bevásárlásban, a receptíratásban és a gyógyszerkiváltásban. Alig látni fi atalokat az utcán. A gyerekek otthon tanulnak – bár néhányuk inkább iskolába járna, hallani a szülőktől. Sajnos ez most nem kívánságműsor. A gyermekétkeztetést igénybe vevők a Hősök téri konténerkonyháról vihetik el az ételt egyszer használatos, steril tárolódobozokban.

Jelentkezzenek az idősek!

Szabadbattyánban egy hónapja új rendszer szerint működik a szociális ételkiszállítás – tudtuk meg Szabó Ildikó polgármestertől. Már nem a szociális gondozók, hanem egy külön, részmunkaidős önkormányzati dolgozó feladata, a gondozók több időt tudnak fordítani a személyes gondoskodásra. Egy korábbi megrendelés alapján hétfőtől új, saválló ételhordók érkeznek az önkormányzathoz. Azok az idősek, akik eddig nem vettek részt a szociális ellátásban, de igényelnék a segítséget, jelezzék a házi segítségnyújtás telefonszámán: 06-30-412-1982. A faluvezető azt is elmondta lapunknak: azok is jelezzék igényüket, akik krónikus betegségük, egyedüllétük vagy más ok miatt szorulnak segítségre. Akár bevásárlásaikban, gyógyszereik kiváltásában is számíthatnak az önkormányzat segítségére.

Megkapják a fizetésüket

Abán pénteken született döntés a Hétszínvirág Óvoda határozatlan ideig tartó bezárásáról, ami hétfőn lép hatályba. Az óvodába tehát már egyetlen kisgyermeket sem hozhatnak. Az óvodai munkatársak ugyanakkor továbbra is dolgoznak. A település üzemeltetésében, többek között a közterületek rendben tartásában kapnak átmenetileg feladatot. Az óvodai dolgozók megkapják a fizetésüket arra az időszakra is, amikor zárva tart az intézmény. Az óvodai dolgozók felszabaduló munkaidejének kihasználása miatt elkezdődik az óvodánál lévő játszótér kitakarítása. A járvány következtében Abán március 23-tól határozatlan ideig szünetel a helyi járatos közösségi közlekedés is. A nyugdíjasoknak Bodakajtoron és Belsőbárándon is az önkormányzat vásárol be. Ezen túl a település vezetése az embereket összefogásra szólította fel, hangsúlyozva, hogy az önkormányzat az erejéhez mérten mindent megtesz. Ugyanakkor az összes, akár egyéni, személyes probléma megoldása meghaladja erejét. Az abai rendelkezés szerint a kiskereskedelmi üzletek eladóterében egyidejűleg legfeljebb négy fő tartózkodhat, legalább egyméteres térközt megtartva úgy, hogy egy családból legfeljebb egy személy lehet jelen a vásárlásnál.

Fegyelmezett falu

Csákberényben egyelőre van ügyeleti ellátás az óvodában, ahová már csak néhány gyereket visznek, de ahogy azt Vécsei László polgármester elmondta, ezt a továbbiakban is szándékoznak fenntartani, ameddig lehet. Véleménye szerint a falu fegyelmezett.

A hivatal működik

– Amíg a kormány nem ad ki olyan rendelkezést, hogy a hivatalt be kell zárni, addig nem zárunk be. Igaz, ezzel párhuzamosan korlátozásokat vezettünk be – mondta kérdésünkre Turi Balázs, Bakonycsernye polgármestere. Kérték az ügyfeleket, hogy lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket. A közös hivatalhoz tartozó polgármesterek, vagyis Wéninger László Balinkán és Kosárszki József Nagyvelegen is úgy irányította a hivatalok munkáit, ügyfélfogadását, hogy amenynyire lehet, mellőzzék a személyes találkozást egymással és a lakosokkal.

Szombaton eredmény

Perkátáról csütörtökön érkezett a hír, miszerint egy férfit a speciális mentőszolgálat vitt el fertőzés gyanújával, eredmény még nincs. – Semmi sem biztos, kivizsgálás alatt van az illető. Az eredménye várhatóan szombaton derül ki, addig, kérem, ne kezeljük fertőzöttként! A fiatalember egyébként kórházi dolgozó, és önkéntes segítőnek is jelentkezett a városházán még a minap. Akkor nem produkált semmiféle tünetet, és az elszállításáig sem jelentkeztek rajta. Az sem kizárt, hogy a férfi fizikai kapcsolatba került azzal a dunaújvárosi beteggel, akinél sajnos bebizonyosodott a fertőzöttség – tájékoztatta lapunkat Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere. Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere ugyancsak csütörtökön jelentette be, hogy mindenkitől távol és szakszerű orvosi kezelés alatt áll a város első koronavírusos betege.

Mindenhol jó, de legjobb otthon!

Jelzések érkeztek a Mányi Polgárőrséghez, hogy a diákok közül többen is megszegik a kérést, hogy ne csoportosuljanak. A polgárőrség a mezőőrrel együtt járőrözik, és azokat a tanulókat, akik nem igazolható módon az utcákon csoportosan tartózkodnak, jelentik az intézménynek. Csütörtöktől a Mezőszentgyörgyi Polgárőr Egyesület járőrei is feljegyzést készítenek az iskola kérésére azokról a diákokról, akik napközben közterületen csoportosulnak. A Maradj Otthon Mozgalom plakátja egyértelmű: Mindenhol jó, de legjobb otthon!