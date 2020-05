Többen otthon maradtak, s úgy döntöttek: inkább a finom falatok jöjjenek házhoz

Mit együnk? A kérdés egyes háztartásokban gyakori, így ezekben az esetekben nem tűnik ördögtől valónak, ha a családtagok megemelik a telefont vagy megnyitják kedvenc honlapjukat, s felkeresik a mindennapi betevőt szállító éttermet.

Így érkezik házhoz az ebéd vagy a vacsora. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, a szigorítások és a karantén idején nőtt, csökkent vagy stagnált-e a házhoz szállítást igénybe vevők száma a megyeszékhelyen és Fejér néhány településén.

Újak még benne

– Miután a kormány márciusban szigorított az intézkedéseken, nemcsak az étterem nyitvatartása, de az újonnan indult házhoz szállítási lehetőség is szünetelt – értesültünk Bíró Anett-től, a székesfehérvári Dreams étterem ügyvezetőjétől. Ugyanő hozzátette: amióta ismét megnyitottak, az emberek számára újra elérhető ez az opció, ők pedig élnek is a lehetőséggel. Az eddigi tapasztalatok alapján a fehérvári lakosok szeretik az ételek házhoz rendelését – tudtuk meg.

Nőtt, majd csökkent

– Nálunk már a karantén előtt is igénybe vehető volt a kiszállítás, így eleve sokan ismerték ezt a lehetőséget. Az ételt házhoz rendelők száma a szigorítások idején nőtt. Most, miután újra kinyitottunk, ugyan csökkent a kiszállítást igénylők száma, ám a vendégekből személyesen egyelőre mégsem érkezik hozzánk több – tudtuk meg Mihályi Orsolyától, a fehérvári Isolabella Étterem és Pizzéria ügyvezetőjétől. Náluk leginkább a pizza és a napi menü fogyott.

Egyre több a rendezvény

A bodajki székhelyű BAK Kft. több mint két évtizede foglalkozik étkeztetéssel, illetve közétkeztetéssel. A Bodajkot környező települések iskoláiba, óvodáiba vitték eddig mindig az ételt, de házhoz szállítással is foglalkoztak. A kft. vezetője, Zeislerné Judit kérdésünkre elmondta: – A pandémiás helyzet fokozódása idején jelentősen megemelkedett a megrendelt és a házhoz szállított adagok száma, ugyanakkor az iskolák kiestek, így sokat dolgoztunk, de meg tudtuk oldani a szokásos létszámmal a megnövekedett forgalmat.

Az óvodák ügyeleti rendjét lassan felváltja egy fokozottabb helyzet, ahogy egyre több szülő bízza a pedagógusokra a gyermekét, mert elfogy a szabadság és dolgozni kell menni, így ez további mennyiségemelkedést eredményezhet az étkeztetésben. A kft. vezetője úgy fogalmazott: – Rendezvényekre is

rendszeresen szoktunk ételt szállítani. Az ilyen jellegű megrendelések száma természetesen nullára csökkent korábban, de most elindult

valami, így egyre többen rendelnek ételt házi rendezvényre. Június közepe táján további erősödésre számítunk ezen a területen is.

Kompromisszumok

Martonvásáron két hete kinyitott a terasz a Postakocsi Italiano Étteremben. Egyidejűleg elkezdődött a megüresedett helyek feltöltése is – számolt be lapunknak az egyik tulajdonos, Martonosi Tamás. – Kemény időszak volt. A járvány miatt sajnos meg kellett húznunk a határokat a fennmaradás érdekében: közel 70 százalékkal építettük le az állományunkat, mivel az eltelt időszakban kizárólag ételkiszállítással foglalkoztunk. A május 4-ei lazítások hatására újra élettel telt meg a hely. Bízunk benne, hogy hamarosan teljes kapacitással működhetünk. Mint elmondta, ugyanez igaz a közétkeztetésre is, amely szintén az étterem feladata. Ott a sorozatos visszamondások miatt közel 50 százalékos volt a lemorzsolódás az alkalmazottaknál, ám teljes elánnal csak az új tanév kezdetén, szeptember 1-jével indulnak meg