Mi ez, elemi gyűlölet? – Fejér megyei gondolatok Niedermüller Péter megszólalása nyomán

A magyar kereszténység bölcsője Fejér megye, azon belül is az ország koronázóvárosa. Éppen ezért nem mehetünk el szó nélkül a DK alelnöke, Niedermüller Péter rasszista, szélsőséges gondolatai mellett, amit éppen egy hete mondott ki.

Múlt hét csütörtökön az ATV Nap híre című műsorában az alábbiakat mondta szó szerint a szélsőséges Niedermüller:

„Ha megnézzük azt, mi marad, hogyha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket (felsorolva: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom, mik), akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, meg azért nők is vannak közöttük – bocsánatot kérek! –, ez a családelképzelés. És ez azért borzalmas, mert hogyha megnézzük, a világon mindenütt, az úgynevezett fehér nacionalisták, miből állnak össze: Ebből! – mondom csöndesen nektek.”

Ezzel a kijelentéssel megszólíttatott és elutasíttatott Fejér megye nagyon nagy többsége. Éppen ezért kereste meg az ellenzéki politikusokat a Fejér Megyei Hírlap, hogy képesek-e közösséget vállalni e gyűlöletkeltő kijelentésekkel.

Ráczné Földi Judit, Niedermüller fehérvári párttársa elektronikus levélben válaszolt: „Akik ismerik Niedermüller Pétert és az ő munkásságát, azok pontosan tudják, hogy ő mindig is kiállt az egyetemes emberi értékek mellett, és a megkülönböztetés ellen. Az, hogy most szavait politikai célból félremagyarázták, semmi mást nem bizonyít, mint hogy a Fidesz kétségbeesetten próbál fogást találni a legnagyobb ellenzéki párt egyik politikusán. Nem fog nekik sikerülni. Akinek van füle hozzá, az megértette Péter szavait, és mi, európai demokraták továbbra is támogatjuk őt, és kiállunk mellette.”

A Momentum helyi elnöke, Barlabás András telefonon azt jelezte, nem hallott az esetről, majd utánanéz, ugyanakkor meredeknek nevezte a niedermülleri gondolatot. Kérdésünkre kijelentette: nem kíván nyilatkozni propagandasajtónak. A baloldali tömörülés másik két helyi ikonját, a jobbikos Fazakas Attilát és a szocialista Márton Rolandot nem tudtuk elérni. Árgyelán János, a Mi Hazánk Mozgalom megyei vezetője az alábbiakat válaszolta: „Én nem elhatárolódok, hanem fel vagyok háborodva! Dühítő, amit Niedermüller megenged magának. Mi elsőként reagáltunk, amikor kértük, valljon színt, hogy ő kicsoda! És miért van benne elementáris gyűlölet a hétköznapi, normális, fehér keresztény emberek iránt?”