Mért épp mi lennénk a bűnösök?

Február 25-én jelent meg Gamauf Andrástól a Fejér Megyei Hírlapban a már címében is megosztó: „Gondolatok a ránk erőszakolt trianoni békeszerződésről” írás.

Nem kell ahhoz olyan nagy magyarnak lenni, hogy a diktátumot ne nevezzük (béke)szerződésnek. A szerző ellentmondást nem tűrően írja, hogy a háborút az Osztrák–Magyar Monarchia kezdeményezte. Ezzel alaphelyzetben tette a bűnös béklyót a magyarság nyakába, magyarázat nélkül hagyva, hogy mi van az osztrákokkal. Az elmúlt száz évre annyira jellemző, hogy azok, akik valamilyen világeszme szándékait próbálják kielégíteni, neveznek minket háborút kezdeményezőnek és háborús vesztesnek.

Nézzük meg a legfontosabb történéseket, amikor elkezdődött az a nagy háború. 1914. június 28-án a Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét Gavrilo Princip szerb diák legyilkolta Szarajevóban. Július 5-én a német császár már elkötelezi magát egy háború mellett, és segítséget ígér a Monarchiá­nak, pedig ekkor még Tiszáék hallani sem akarnak a háborúról. Július 8-án Tisza István miniszterelnök megvétózza a Szerbia elleni ultimátum kihirdetését. Július 19-én megszületik az ultimátum, amit 23-án adnak át Szerbiának, ebben a szerb kormányt felelősségre vonják a szarajevói merénylet miatt. Július 25-én a szerbek elutasítják a felelősséget, és még aznap mozgósítják a hadsereget! Július 28-án üzen hadat a Monarchia, és kezdi meg csapatai összevonását, előkészítését. Július 30-ra Oroszország és Németország is mozgósítja seregeit, majd hadat üzennek egymásnak. Augusztus 2-án Németország megszállja Luxemburgot. Augusztus 4-én a német hadsereg átlépi a belga határt. Augusztus 12-én kezdi meg első és egyben sikertelen támadását a Monarchia Szerbia ellen, de az oroszok már támadásban vannak, és seregeik Galícia felé tartanak. A Habsburg-birodalom legészakibb tartományának védelme érdekében a Monarchia augusztus 23-án indít határainak védelmére támadást, amit aztán Lembergnél elveszít. Augusztus 26-án Tannenbergnél összecsapnak az orosz és a német csapatok. Szeptember 4-én az Uzsoki-szoroson keresztül megtámadják az oroszok Ungvárt és Munkácsot, azaz Magyarországot.

Ha csak a háború kezdetét nézzük, azonnal felvetődik a kérdés, hogy akkor most ki is kezdte ezt az egész értelmetlen öldöklést. Nekem úgy fest, hogy inkább a német és az orosz, miközben a szerbek sem akartak békét, hogy a többi országról ne is beszéljünk!