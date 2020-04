Karanténfitnesz

Amióta tart a vészhelyzet, szinte minden nap újabb futót látok az utcánkban, illetve a környéken. A sportolásra alkalmas parkokban – mint például a Halesz – pedig valószínűleg olyanok is megjelennek időnként – persze ügyelve a szabályokra –, akik egyébként távol tartották magukat a futástól. Még én is gyakrabban űzöm ezt a mozgásformát, annak ellenére, hogy amúgy kevésbé kedvelem. De virágzik a „lakásfitnesz” is: se szeri, se száma a neten elérhető torna- és egyéb videóknak. Kell is a mozgás, most talán még jobban, mint általában, hiszen a home office-ban elgémberedett tagjainkat ki kell nyújtani, s a torna, a futás vagy akár a négy fal közötti tánc arra is alkalmas, hogy kiszellőztethessük a hírekkel, gondolatokkal teli fejünket, a gyerekfelügyeletben összegabalyodott idegeink pedig kisimuljanak.

Ha van a járványnak pozitív következménye, hát akkor talán ez az. Kíváncsi leszek, hogy ez a nekibuzdulás, a nagyobb igény a sportra, mozgásra megmarad-e azután is, ha – remélhetőleg minél hamarabb – lecseng a járvány. Jó volna, mert akkor az általános egészségi állapotunkra vonatkozó, közismerten nem túl jó mutatók is javulhatnának, s annak esélye is nőne, hogy elkerüljük, vagy könnyebben vészeljük át a betegségeket!