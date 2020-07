Hogyan születik a tróger?

Az egyik momentumos szörnyeteg a Fejér Megyei Közgyűlésen az alábbiakat mondta: „A Mediaworks Zrt.-nél volt forrás arra, hogy évekig bíróságra citálja volt alkalmazottjait, akiket törvénysértően bocsátott el, mint utólag kiderült, volt forrás, sajnos a Vén Diák melléklet kiadására már nem jutott pénz.” Majd sorolta az állami hirdetések példáját, és nem értette, miért támogatta Fejér megye a melléklet megjelenését. Először is semmi közük az állami hirdetéseknek, a munkajogi pereknek a Vén Diákhoz. Minden, amit felsorolt, évtizedeken át az ön oldalán páváskodó baloldalt, az ilyen Lenin-fiúkat jellemezte. Amikor meg a Vén Diák melléklet miatt mészárosozik, az meg egyenesen hányingert kelt. Fingja sincs, kiről beszél, csak fújja a mestereitől tanult mantrát, amit Bill ­Gates (aki most a feketéknek adná csak a vakcinákat), Jeff Bezos (aki a koronavírusnak köszönheti 24 milliárd dolláros növekedését), Mark Zuckerberg (aki demokratikusan tiltja le a máshogy gondolkozókat) finanszíroz többek között, nem kis mértékben állami (igaz, elsősorban amerikai) pénzekből. Sorolhatnám még százával a neveket, akik szarházi ideológiákkal mérgezik a világot, és adják magának a tamtamot a hülye beszédekhez. A Vén Diák több mint 30 éves hagyomány, azt mindig támogatta a megye és a nagyobb települések. Idén is így volt, de a Mediaworks is beszállt, mert magáénak érzi. Csak az ilyen siralmas emberek – mint maga – nem értik, ennek idén miért volt fokozottan jelentősége. Ez a melléklet maradt a ballagás, közös bulik nélkül búcsúzó diákoknak. Aki meg ebbe beleköt, az egyszerű tróger.