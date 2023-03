Finomabbnál finomabb falatokkal kínálhatnak bennünket, a legnívósabb gasztro templomba térhetünk be, ahol a szakácstudomány csodáit kóstolhatjuk sorra, mi akkor is egyetlen ismerős étel nevét keressük azonnal a szemünkkel. Ő a rántott hús! Egy külföldi elméjében a magyar konyha egyenlő a gulyással, de ez óriási tévedés: vasárnap reggel egy rendes magyar család nem kakasszóra ébred, hanem a húsklopfoló hangjára. A buszkirándulásra sem pörköltes szendvicset csomagolunk, mint ahogy a sátoros ünnepeink sem zajlanak “kabátos hús” nélkül. Eme eledel olyan nekünk, mint az italok között a pezsgő. Mindig, mindenkor, minden alkalomra! Egy halom rántott hús a legerősebb jellemet is képes megingatni és erősen indokolja a hűtőszekrényajtó éjszakai nyitogatását is.