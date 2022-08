Mit tehet az ember lánya, ha elromlik az autó, ami eddig ilyet nem tett? Először is meglepődik, hogy ilyen megtörténhet, mert hát egy évtizedes együttélésük óta megadott mindent a kis drágának: üzemanyagot, kötelező biztosítást és olykor még ki is porszívózta. Aztán amikor a tűnődés megszűnik, jön a harag: hálátlan dög! De mégis, mi legyen? A válasz azonnal jön: másik kell, mert erre már haragszom, oda lett a bizalom! Viszont addig csak járni kell valamivel, amíg nincs meg az új partner a mindennapok aszfaltjára, így elevickél a legközelebbi szervizbe: szembe! A diagnoszta jelenti: a jármű haldoklik, hengerfej, majd mond egy űrből szabad szemmel is jól látható összeget. Mélyen megsérti önérzetem és anyagi helyzetem, így továbbállok pár kilométerrel, ahol kiderül, néhány tizesért újra száguld a kis pimasz.