Tegnap érkeztem haza Erdélyből, ahol a csíkcsomortáni verstáborban látogattam meg a Fejér megyei fiatalokat. A szálláshelyemről naponta sétáltam bő egy tucat kilométert – ami rám is fért –, de egyszer sem úsztam meg szárazon, sőt volt nap, hogy kétszer is bőrig áztam. A Hargita lábánál naponta ömlött az eső, a patakok kiléptek medreikből, amiről idehaza csak álmodnak a gazdák. Igen ám, de Székelyföldön most kezdődik az aratás java, úgyhogy lábon kapta a vízözön, itthon pedig szétporladt a gabona, mielőtt a tárolókba kerülhetett volna. Ha Széchenyiék grandiózus terveit nem sikerült volna megcsinálni, akkor ma nem rohanna át az országon a Székelyföldön lehullott rengeteg csapadék. Lehet, hogy azt a négy folyót vissza kellene kanyarítani, ahogy az Isten eredetileg megalkotta.