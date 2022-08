Németek, lengyelek, magyarok, egy-egy szlovén és orosz, ezt állapítom meg a nevek láttán. Kísérőmnél rákérdezek: egyetlen migrációs hátterű munkást sem alkalmaznak? Rám néz, azt hiszi, viccelek. Nem is láttak olyat, pedig a cég állami támogatást kapna, ha olyanokat alkalmaz, akik menekültként érkeztek. De ilyen jelentkező munkára nincs, pedig tennivaló lenne bőven, a nehéz gazdasági helyzet ellenére oly feszített projekteken dolgoznak, hogy egyetlen embert sem nélkülözhetnek. Amikor ezt hallom, eszembe jutnak a 2015-ös év emlékei, amikor az afgánok azért veszekedtem velem, mint segélymunkással a horvát-bosnyák határon, hogy szebb, menőbb edzőcipőre cserélhessék azt, ami éppen a lábukon volt. Akivel most beszélek, középvezetőként naponta tizenkét órát tölt a német üzemben és nem ritka, hogy szombaton is be kell mennie, mert muszáj ránéznie a folyamatokra. Hol van az álom, amely nemrégiben még négynapos munkahétről szólt Németországban? Elmondja, a német fiatalokkal sem lehet sokat kezdeni, amikor eljönnek az interjúra, süt róluk, hogy eszük ágában sincs dolgozni, csak azért jelennek meg, hogy kapjanak a papírjukra egy elutasító pecsétet, és akkor jöhet a segély. Már egy sörkertben ülünk, körülöttünk nyugodt bajorok kortyolják a világ legjobb sörét, fehér kolbászra édes mustárt nyomnak, és én arra gondolok, fogalmuk sincs, mi lesz velük. Nem tudják, mit tettek, tesznek a hazájukkal. A történelem ugyanis emberléptékekben határoz helyes és rossz döntés fölött. A Németországba beengedett migránsok az iszlám jegyében biztosan nem alkalmazkodnak, soha nem lesznek németek és keresztények. De náluk nem ritka a négy-öt gyerek, miközben a német nők ma már leginkább kutyát tartanak. A jövevények idővel iszlám pártokat alapítanak, kihasználják a nyugat önfeladását és politikai, döntéshozói hatalmat gyakorolnak az ország felett, ahová érkeztek, aztán betiltják a sört, amit nem szeret a próféta. Erre gondolok a városban, ahol – merő véletlen – Benedek pápa az ifjúkorát töltötte. A katolikus főpásztor, akinek a nyája megszerette a farkasokat.