Megkezdődött a napokban a tizedik alkalommal megrendezett székelyföldi verstábor, aminek hivatalos névadója az ötletgazda, Varga Sándor barátom lett sajnos, azzal, hogy hét esztendővel ezelőtt itt hagyott minket. Fejér megyei srácok és lányok tanulnak ott magyarságtudatot székely testvéreinktől, akik ízesen csengő szavaikkal és gondolataikkal varázsolják el az ifjakat. Mindig is úgy gondoltam, ünnep a Székelyföldi Varga Sándor Verstábor, de ez a tizedik koronázottnak mondható találkozás. Ott voltam az első születésén és több ezt követő táborban. Fáj a szívem, hogy nem lehetek most ott Csíkcsomortán apró falvában, hallgatni a székely szót, feledve a honi politikai acsarkodásokat s megérinteni Sándor barátom kopjafáját. Ha Isten is megsegít, hát útra kelek, hogy megfürdőzhessek a szép magyar szóban.