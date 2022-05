Soha nem tudtam megérteni, hogy ha egy csapat benevez egy bajnokságba, és közeledik annak hajrája, ráadásul eldőlni látszik a gárda sorsa – azaz nagy valószínűséggel kiesésre ítéltetett –, akkor miért nincs benne annyi becsület, hogy végigjátssza a pontvadászatot, többek között megtisztelve ezzel ellenfeleit. Ez a folyamat hetek óta tart a megyei II.-ben, hol az egyik, hol a másik csoportban marad el összecsapás. Ezen a héten ebből kettő volt… Hallani, hogy a Covidra hivatkoznak az érintettek, pedig a járványt nagy százalékban szerencsére már magunk mögött hagytuk. Persze lehet, hogy jobban járnak azzal, ha nem állnak ki, mert akkor történetesen megússzák a rendelkezéseknek megfelelően mínusz három góllal, és nem kapnak hetet-nyolcat, a három pont pedig így is, úgy is az erősebb riválisoké lesz. A Déli csoportban a már az újabb bajnoki címét bezsebelő Vajtai RSC együttese járt így az elmúlt két játéknapon. Biztos, hogy az idén is száz rúgott gól fölött teljesítő címvédő berámolt volna jó néhány, talán nyolc-tíz találatot is az Aba-Sárvíz, valamint a Szabadegyháza csapatának, de ellenfél híján nem tehette… Ilyenkor aztán el lehet gondolkodni azon, hogy a sportszerűség felett a „logikusnak” tűnő gondolkodás győzedelmeskedik-e. Vallom, hogy egyáltalán nem!

Káldor András sportújságíró

Forrás: fmh_foto