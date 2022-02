A korábbiakhoz képest nagyobb hangsúlyt kaptak Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében a külpolitikai kérdések, ami indokolt, ha figyelembe vesszük, mi történik Kelet-Európában. Van okunk aggodalomra, hiszen olyan ostor ez, amit akár Washingtonban, akár Moszkvában lendítenek meg, a közelünkben csattan. Ezért aztán – ezt idézte a kormányfő Clint Eastwoodtól –, ha fegyver van a közelben, jobb, ha az a mi kezünkben van. Ennek érdekében indult el már évekkel ezelőtt egy olyan léptékű haditechnikai fejlesztés, amelyre hosszú évtizedek óta nem volt példa. Ehhez folyamatosan csatlakozik fel egy saját hadiipar létrehozása, hiszen a múltban a magyarok már bizonyították, ha akarnak, világszínvonalút tudnak létrehozni ezen a területen is. Szükség van az erőre, hiszen – mint ahogyan azt az évértékelőben hallhattuk – velünk talán, de helyettünk senki sem védi meg a hazát: azt már én teszem hozzá, hogy sajnos ezt azoktól sem várhatjuk, akik bár magyar állampolgársággal rendelkeznek, ezt az országot csupán lakóhelyüknek, legfeljebb meggazdagodásra alkalmas piacnak tekintik. Erős közös európai hadsereget és hadiipart kell létrehozni, különben továbbra is az amerikaiak vagy az oroszok mondják meg nekünk és a kontinensnek, mi, merre, hány méter. Nem kell jobb példa ezt belátni, elég visszamennünk a történelemben a délszláv háborúig. Európa úgy vélte, neki kell rendeznie a problémát, meg is jelentek a békefenntartók – a hollandok például –, és a nadrágjukba rondítottak, amint meglátták a félreguláris csetnikeket. Tízezreknek kellett meghalniuk azért, mert Európa gyenge volt: aztán jöttek az amerikaiak, és rendet csináltak. Persze őket sem a humanitárius szempontok vezérelték, lépniük kellett, különben megjelentek volna Európa alhasában az oroszok.

Erősnek kell lennünk tehát. Erős Európa kell, amit nem elvakult liberális elvek mentén, hanem biztonságra törekedve irányítanak, de legalábbis figyelembe veszik ezeket a szempontokat is. Ahhoz gyengék vagyunk, hogy ezt magunk elérjük, de ami a mi dolgunk, azt nem várhatjuk mástól. Az erős Magyarország megteremtésének elsősorban az a feltétele, hogy olyan kormánya legyen a hazának, amely még csak távolról sem hasonlít arra a gyülevész, összevissza beszélő és inkompetens társaságra, amely ma ellenzéki összefogásnak mondja magát.