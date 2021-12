Minden sikeres férfi mögött… Így kezdődik a mondás, melynek számos érdekes, olykor már mosolyra sarkalló befejezése ismeretes. Ki is áll a sikeres férfi mögött? Egyesek szerint egy erős, mások szerint egy okos, szép vagy éppen szerencsés nő. Persze nem csak álldogálnak, igenis fontos szerepük van a sikeres férfiak életében. Ezek a hölgyek gyakran nem csak társként, múzsaként is jelen vannak. Gondoljunk csak a Csinszka néven elhíresült Boncza Bertára, aki Ady Endre és Babits Mihály költők mellett Márffy Ödön festő inspirálójaként is beírta magát a történelembe. Míg előbbiek papírra vetették iránta fellobbant érzelmeiket, addig utóbbi ecsetet vagy grafitot ragadott mindezek megörökítéséhez. Vajon az említett hölgy a korábban felsoroltak közül melyik kategóriába tartozott?