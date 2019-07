Színes kikapcsolódás a szlovén–magyar határ mindkét oldalán

Kivételesen izgalmas, kalandokkal teli mesefesztiválokat tartanak júliustól kezdve a szlovén– magyar határ menti térségben élő gyerekeknek és családjaiknak.

A következő mesés programot július 26-án és 27-én rendezik a dél-zalai Magyarszerdahelyen. A Hétmérföldes Csizma című mesefesztivál keretében a kanizsai Thúry Vitézlő Oskola bemutatója és a fővárosi bábművész, Marica bábelőadása mellett többek közt fotószafarival egybekötött Hétmérföldes csizma túrán kalandozhatnak a résztvevők a Szent Kristóf-pihenőhöz és a Szent Orbán-kilátóhoz. A csizmadobáló versenyen ügyességi feladatok várnak a vállalkozószellemű családokra. Majd szombaton fellép az Igricek zenekar, Pepi bohóc, a kanizsai Swans Balett pedig reneszánsz produkcióval szórakoztat. Szintén érdekesnek ígérkezik a mesehintós falulátogatás. A Tatár Csaba vezette Nagykanizsai Fúvószenekar tagjai menetzenéjükkel kürtölik tele majd a települést, s a Swans mazsorettekkel és a gólyalábasokkal masírozva teremt fesztiválhangulatot.

Akinek elnyerte a tetszését a mesés nap, azok augusztus 17–18-án a szlovén fürdőtelepülésre, Moravske Toplicére a tök- és mesefesztiválra is ellátogathatnak. Ezen az eseményen a szlovénoknál nagy hagyománnyal bíró tök áll majd a középpontban, mindent ehhez a zöldséghez igazítottak. Az itteni mesepark főszereplője, Goldina, a töklányka látja vendégül az érdeklődőket, akik ezen a helyen szintén mesés kulturális és gasztronómiai kalandokkal gazdagodhatnak. Rajta kívül helyi termálvíz ihlette Termaliont, a vízi fiút, s Betit, a bükkfalányt is megismerhetik az érdeklődők. A három jóbarát meséjét az interaktív táblán meghallgathatják, vagy egy óriás tököt is kirakhatnak szivacsból, sőt a játék során a környékbeli nevezetességekkel is megismerkedhetnek. Egy héttel később, augusztus 23-án és 24-én Nagyrécsén zárul a programsorozat. Az Inkey-kastély mögötti ligetben felépített park ad otthont a Félkrajcár mesefesztiválnak. A helyi legendára épülő rendezvényre érkezők a Thúry Vitézlő Oskola által felállított állomásokon játékos virtussal szembesülhetnek, melyek teljesítésével igazi kalandokkal, élményekkel gazdagodva térhetnek haza. Az első, pénteki programnapot a Szikrák Néptáncegyüttes táncbemutatója és táncháza zárja, szombaton pedig a Napsugár együttes koncertjére bulizhatnak a gyerekek.