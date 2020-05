Felemelő élményekkel kecsegtet az erdélyi Medve-tó strandja

Egyedülálló élményt jelent a világ legnagyobb heliotermikus tavának, a Medve-tó gyógyító hatású sós vizének felszínén könnyedén lebegni és csodálni a szép környezetet. Ha lehetőségünk van rá, mindenképp ugorjunk fejest ebbe a felemelő élménybe.

A Medve-tó (románul Lacul Ursu) Romániában, Erdélyben, Maros megyében, a Székely- Sóvidék központjában, az európai hírű üdülővárosban, Szovátán található, s a világ legnagyobb heliotermikus tava. A sókarszton létrejött tó 1875-ben keletkezett, miután egy felhőszakadás nyomán beszakadt a helyét korábban elfoglaló kaszáló, és az így kialakult víznyelő elzáródott. Alakja kiterített medvebőrre hasonlít, innen ered a neve, ami az 1910-es évektől vált általánossá. A tó 502 méteres tengerszint feletti magasságban van, felülete meghaladja a négy hektárt. Legmélyebb pontja 18,9 méter (összehasonlításképp a Balatoné 12 méter).

Sótartalma a felszínen 100, mélyebben 220-300 gramm literenként – ez a tengervíz sótartalmának majdnem a tízszerese. Erősen sós vizű tó tehát, amit édesvizű patakok is táplálnak. Ennek köszönhetően egy néhány centiméteres édesvízréteg alakul ki a felszínén, ami mintegy leszigeteli a nyári napsütéstől felmelegedő, mélyben lévő sós réteget, ezért az nem tud lehűlni – ha nem bolygatják a vizet. A tó vize a helioterm jelenség következtében 35 Celsius- fokra is felmelegszik kétméteres mélységig, de a tó kialakulásakor a legmelegebb rétegében 80 Celsius-fokot is mértek. Hőmérséklete a beömlő édesvíz és a fürdőzők miatt csökken. A tó vizét régóta használják a meddőség gyógyítására, továbbá ajánlják különböző reumatikus és gyulladásos betegségek kezelésére.

Gyógyhatása mellett a magas sótartalma miatt rendkívüli élményt nyújt benne a fürdőzés. Karúszókra, úszógumira nincs szüksége még a gyakorlatlan úszóknak sem. Idén, a járványügyi veszélyhelyzet miatt egyelőre nem tudni biztosat a nyitvatartásáról, de jobb esetben lehetőség nyílik a meglátogatására. Az előző évek alapján a Medve-tó időjárástól függően általában júniustól szeptember közepéig várja a fürdőzni vágyókat. Strandja 10-től 18 óráig tart nyitva, ám a szabályok szerint 13 és 15 óra között nem lehet megmártózni benne, mert így „pihentetik” a tavat, hogy a legnagyobb hőségben még melegedni tudjon a vize. Ez idő alatt a vízből ki kell jönni.