Fejlődésre nyitott település Veresegyház

A település nevét még ma is sokan a ’90-es évek sikeres popegyüttese, a Z’Zi Labor örökzöld Rolling Stones- slágerének feldolgozása kapcsán ismerik, holott a Pest megyei, immár csaknem húszezer lakosú kisváros a Honky tonk woman című dalban zseniálisan közreműködő asszonykórus mellett számos érdekességet, felfedeznivalót kínál.

A Budapesttől alig harminc kilométerre, Gödöllő közelében található település fekvését illetően párját ritkítja, mivel a különleges természeti értékeket képviselő Gödöllői-dombság és a hozzá tartozó tórendszer része. A városközpontba Budapest felől az M3-as autópályán Mogyoród és Szada érintésével, valamint Fót felől érkezhetünk meg. Tarka üzletsorok között hangulatos, virágos terek, szobrok és szökőkutak, látványos, egységes városképet alkotó épületek okoznak kellemes meglepetést a főút két oldalán.

A városháza is ezek közé sorolható, amely a tágas központi téren található. Ez a szerdai kisebb és a szombati nagy piacnak is a helyszíne. A környék legnépszerűbb rendezvényén hihetetlen mennyiségű áru jelenik meg hétről hétre.

A településen valószínűleg már az ősidőkben is élénk kereskedelem folyt, Veresegyház ugyanis több ezer éves múlttal rendelkezik, területe a régészeti feltárások szerint már időszámításunk előtt 4000– 3000 között is lakott volt, 100– 150-ben egy szarmata törzsfőnök családja, 568–670 között pedig avar nemzetségfő temetkezett ide. Az első okleveles említése 1375-ből származik, a XIV. század végén pedig a főesperesség székhelye, majd a váci püspökség birtoka volt. A város egyik legszebb műemléke a Szent Erzsébet római katolikus templom, amely Migazzi váci püspök kezdeményezésére épült 1777-ben, homlokzatán a püspök aranyozott címere ma is látható.

A közelmúltban készült el a város új katolikus temploma, amelynek érdekessége, hogy díszítése helyi művészek közreműködésével készült. A fejlődésre nemcsak ma, hanem az elmúlt századokban is nyitott településen indult el 1911ben az ország első villamos vasútja.

Veresegyház termálvízzel is rendelkezik, a 68 fokosan feltörő, 36 Celsius-fokra hűtött vizére épült fürdő népszerű a reumatikus, ízületi betegségekben szenvedők, a rehabilitációra szorulók körében.

Egészen egyedi és különleges látványosság a nemzetközi hírű veresegyházi Medvefarm, amely több évtizede ad otthont a mentett állatoknak. Ma már nemcsak medvék, hanem farkasok és más, kisebb vadállatok is élnek a természetes környezetben.

A város sokszínű vonzerejét egyedi természeti adottságai is növelik: a főútról letérve néhány száz méter megtétele után ugyanis váratlanul elénk tárul a Veresegyházi-tavak lenyűgöző látványa érintetlen nádasokkal, úszó szigetekkel, vadvízi állat- és növényvilággal. Hatalmas ősfák árnyékában vadkacsák úsznak a városhoz tartozó négy összefüggő tóban, amelyek közül a védett Malom-tó homokos stranddal várja a nyaralókat, akikkel jól megférnek a stégeken kapásra váró horgászok. A turisták öt kilométeres tanösvényen ismerhetik meg az egyedi élővilágot.