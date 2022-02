Nem is olyan régen a hét emírségből álló Egyesült Arab Emírségek területe még sivatag volt halászfalvakkal és datolyagazdaságokkal, amelyet nomád beduin törzsek laktak. Az élet ma az Emírségekben kevés hasonlóságot mutat az ötven évvel korábbival.

Dubaj – város, állam, főváros? Egyik sem, és mind. Az emirátus fő bevételi forrása a turizmus, az ingatlanértékesítés és a pénzügyi szolgáltatások. Gazdasága eredetileg az olajra épült, de a kőolaj és földgáz kitermelése ma már csak a 80 milliárd dolláros költségvetés 6 százalékát adja. Innovatív, grandiózus építményeivel, valamint kiemelkedő sport­eseményeivel vált ismertté. Nagyszabású projektje két pál­ma alakú mesterséges szigetcsoport. Az egyiket már többnyire beépítették luxusvillákkal és egy vízi vidámparkkal. Az építkezések 2001-ben kezdődtek. A munkálatok során 90 millió köbméternyi, a Perzsa-öbölből kiemelt homokot és 7 millió tonna követ használtak fel. A pálmafa alakú földnyelveket egy 12 km hosszú és 5 km átmérőjű, félhold alakú hullámtörő gát védi. Építésében 40 ezer munkás vett részt, a végső költség 12,3 milliárd dollár. A 2007–2008-as pénzügyi válság óta kevés fejlesztés történt a szigeteken.

Burdzs al-Arab építészeti és gépészeti csoda Forrás: Shutterstock

Ahogy közeledünk, mint hatalmas vitorla, feltűnik a város leghíresebb épülete, a modern Dubaj szimbóluma, a Burdzs al-Arab szálló. Mi teszi az ötcsillagos szállók között is olyan kiemelkedővé ezt a hotelt, hogy hétcsillagossá minősítették? Minden benne lévő aranyszínű díszítés 22 karátos arany! Évek óta megnyeri A világ legfényűzőbb szállója címet. Az Atlantis Palm szálló a „pálmalevelekhez” vezető ág elején épült. Tervezésekor az elveszett kontinens, Atlantisz mítoszát vették alapul. Az itt álló szállók közül ezt építették fel elsőnek. A felavató tűzijátékon 100 ezer rakétát lőttek fel, hétszer annyit, mint a 2008-as pekingi olimpia megnyitóján. Az építkezésen kilencszer annyi hosszúságú vasbetont használtak fel, mint a kínai Nagy Fal hossza. Vannak olyan lakosztályok, amelyekben a kádból vagy a háló hatalmas ágyából nézheti a vendég a tőle néhány méterre, az akváriumban lebegő óriás cápákat, rájákat és a többi 65 ezer halat. Ezek 11 millió liter tengervízben, 70 cm vastag üveg mögött úszkálnak.

A másik szimbólum a világ legmagasabb épülete, a 829 méteres Burdzs Kalifa. Hacsak nem foglalt napokkal korábban helyet a lifthez a látogató, hosszú sorokba kell állnia. De minden óramű pontosságú. Az I. felvonó felröppent 421 méterre, innen egy másik 555 méter magasra visz. A legtöbben idáig jönnek. Tanúságos azon a kronoszkópon átnézni, amely bemutatja az építkezések megkezdése előtti állapotot, és azután amikor lenéz az ember, látja, hova fejlődött a város.

Burdzs Kalifa – messzire kell menni, hogy lássuk, mekkora Forrás: Shutterstock

A csúcs a 163. emeleten, 830 méter magasan van. Innen a többi felhőkarcoló fölött ellátunk, az utak spagetti vékonyságúak, játékszer nagyságú kocsikkal. Távolabbra nézve véget érnek az épületek, és csak a sivatag barna-sárga homokja borít be mindent. Arrébb ismét újabb részei következnek a városnak. De hol van a belváros? Itt sok belváros van. A városrészek 5-10 kilométerre épültek egymástól, és ahogy növekszik, összekapcsolódnak majd a különálló kerületek. Hogy jobban értsem, vendéglátóim helikopterrel utazásra visznek. Az ég szürke, viharos a szél. A pilótán kívül öten ülünk a gépbe. 15 perc 63 ezer forint! A látvány kárpótol a félelmemért. Ahogy felemelkedünk, alattunk Dubaj, a sivatagba épített oázis. A parttól 4 kilométerre épül a mesterséges szigetcsoport, amelyet világtérkép alakúra formáltak. Az áramlatok, a hullámzás lassan mossa, a szél változtatja a partokat. A befektetők pillanatnyilag várakoznak.

Tizenhét étterem, éjszakai és nappali bárok, klubok, spa- és wellnessrészleg, valamint szabadidős tevékenységek széles skálája áll a szórakozni és pihenni vágyó vendégek rendelkezésére. A 17 hektáron elterülő Aqua Venture vidámparkban medencék, csúszdák, lagúnák és további szabadidős lehetőségek várják a vendégeket. Dubajban található a világ második legnagyobb akváriuma is, a Dubai Mall áruházban, amely viszont a világon a legnagyobb áruház.

Ráják, cápák néznek farkasszemet velünk a Dubai Mall áruházban Forrás: Shutterstock

Az Atlantis Palm Hotel legfelső emeletén van az elnöki és a királyi lakosztály is. A királyi lakosztálynak eddig csak egy lakója volt, az amerikai kosárlabdasztár, Michael Jordan. Ő is tiszteletbeli, nem fizető vendég volt. Amikor ott jártam, kísérőm megsúgta a lakosztály árát: 46 ezer dollár, mintegy 14,3 millió forint személyenként és éjszakánként. – Milyen onnan a kilátás? – kérdezem a hostesst, aki körbevezet a szállóban. – Olyan, mint a többi 1539 szobából, csak mindkét oldalra, a tengerre és a Pálmaszigetekre is néz – válaszolja a szerb származású lány. – Itt mindenki külföldi? – kérdezem az egyetlen dubajit, akit mellém rendelt a jó szerencse és a szervezés. Ő San Franciscóban született. Dubajban az amerikai egyetemen közgazdaságtant végzett. A szállóban 83 nemzet 3000 dolgozóját alkalmazzák, akik 25 nyelven beszélnek. Dubajban a lakosok 85 százaléka külföldi, köztük magyarok is dolgoznak itt. Az Egyesült Arab Emírségek lakossága, – aminek Dubaj is része – 9,2 millió, ebből 1,4 millió emirátusi, a többi 7,8 millió külföldi – válaszolja. – Élnek itt szegények is? – kérdezem. – Mindenki kap lehetőséget. Ha nem él vele, visszaküldjük oda, ahonnan jött. – Én itt született dubajira gondoltam – magyarázom. – Nem, nálunk nincsenek itt született szegények – válaszolja, de látszik, hogy még mindig nem érti a kérdést. Szegény dubajiak?

Dubajban a nyári hőség eléri az 50 Celsius-fokot – árnyékban. Így nem indokolatlan a homokhűtés. A homok alá brit tervezők hűtőcsöveket fektettek, ezek megfelelő hőszabályozását számítógép ellenőrzi. A brit közreműködés érthető: évente 70 millió a látogató, közülük mintegy 800 ezer brit.

Néhány napos látogatásom alatt sok ötcsillagos szállodát látogattam meg Dubajban. Olyan szerencsém volt, hogy a One & Only Royal Mirage nevűben helyeztek el. A név jelentése: Az Egyetlen, Királyi Délibáb. A szállóban lakva elgondolkodik az ember – ez valóság, csoda, álom vagy délibáb? Megértem – a lehetetlen itt nem tény, csak egy szó, amit meg lehet valósítani, csak elképzelésre és sok pénzre van szükség.