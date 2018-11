Jamie Lee Curtis hatvanéves

November 22-én ünnepli kerek születésnapját a gyermekkönyvek írójaként is sikeres Jamie Lee Curtis Golden Globe-díjas amerikai színésznő, akit neveztek már „Sikolykirálynőnek”, „A Testnek”, s brit főrend férje után a Lady előnév használatára is jogosult.

Curtis szó szerint a filmvilágba született, lévén apja a magyar származású Tony Curtis, anyja pedig a Hitchcock rendezte Psycho zuhanyzós jelenetéből elhíresült Janet Leigh. Mivel születésnapja gyakran egybeesett a hálaadás napjával, hogy azt barátaival ünnepelhesse, édesanyja ilyenkor egy korábbi időpontra, Halloweenre szervezte az ünnepségeket.

Szülei válását követően anyjával maradt, apjával nem volt túl jó kapcsolata. Az alma azonban nem esett messze a fájától, rövid kitérő után Jamie Lee is a művészi pálya mellett kötelezte el magát.

Színészi tehetségét először tévésorozatokban mutatta meg, első alkalommal a Columbo krimisorozat egyik 1977-es epizódjában tűnt fel.

A mozivásznon a következő évben John Carpenter Halloween – A rémület éjszakája című horrorjában debütált, a titokzatos gyilkos mészárlásának egyetlen túlélőjét alakította.

A váratlan siker nyomán további „rémfilmek” (A köd, melyben anyjával együtt játszott, és a Halloween második része) főszerepét kapta meg, a tágra nyílt szemek és a rémült sikoltozások nyomán ragadt rá a „Sikolykirálynő” címke. A műfajhoz a későbbiekben is vissza-visszatért, jóllehet saját bevallása szerint retteg a horrorfilmektől, és nem is néz ilyet. 1998-ban a H20 – Halloween húsz évvel később, 2002-ben a Halloween – Feltámadás című részekben vállalt szerepet, ezek azonban meg sem közelítették a korábbiak sikerét, igaz a rendező is más volt. Curtis a sorozat idén elsöprő sikerrel bemutatott tizenegyedik részében tűnt fel ismét, a produceri munkákba rajta kívül az eredeti Halloweent rendező Carpenter is bekapcsolódott, aki a filmzenét is jegyzi.

Még mielőtt teljesen beskatulyázták volna, 1983-ban Eddie Murphy és Dan Akroyd partnereként egy örömlányt formált meg a Szerepcsere című komédiában, majd John Travolta partnere lett az Ingerlő idomok című romantikus drámában. Nem túlságosan takargatott tökéletes idomai miatt ezúttal „A Test” jelzőt érdemelte ki, lábait egy harisnyareklám kapcsán igen csinos összegre biztosították.

A bulvárlapoknak alkohol- és drogproblémáival is adott témát (gyógyszerfüggőségtől való megszabadulását később élete legnagyobb eredményének nevezte), karrierjét házassága mentette meg. Férje Christopher Guest rendező-színész, aki igazi kékvérű angol arisztokrata is, így feleségét megilleti a Lady Haden Guest név. A praktikus Jamie Lee ezt a címét azonban csak Londonban, sznob éttermekben használja asztalrendeléskor.

Az 1988-ban forgatott A hal neve: Wanda című krimi-paródiában egy rablóbanda hölgytagja volt, e film hagyományait követte a fergeteges Fészkes fenevadak című könnyed darab, Curtis közben a My Girl című „családi film” mindkét részében is feltűnt.

1990-ben a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-díjjal ismerték el az Anything but Love című vígjáték tévésorozatban nyújtott teljesítményét.

A négy évvel későbbi Két tűz között című akció-vígjáték nem csak Arnold Schwarzenegger karrierjén lendített nagyot, Curtis alakítását is újabb Arany Glóbusz-díjjal honorálták. Hasonlóan népszerű volt 2003-ban a Nem férek a bőrödbe című vígjáték, a tizenéves lánya (Lindsay Lohan) hóbortjaival nehezen boldoguló anya szerepe ismét Golden Globe-jelölést ért számára.

Jamie Lee egy évtizede „öregségére és kövérségére” hivatkozva bejelentette visszavonulását, ígéretét azonban – szerencsére – nem tartotta be. Az azóta eltelt időszakban a többi közt hangját adta A csodálatos kismozdony című családi animációs filmnek (a rajzfilm műfajába korábban is kirándult már, ahogy ő volt a narrátora a Marlene Dietrichről készült dokumentumfilmnek is),

játszott az NCIS című nagysikerű televíziós sorozat több részében,

két éve pedig újabb, immár hetedik Golden Globe-jelölését kapta a Scream Queens – Gyilkos történet című tévés vígjátéksorozatért. Közeli barátnője Sigourney Weaver, akivel együtt játszottak a Már megint Te című romantikus komédiában.

A színésznő mára bánja, hogy korábban a szikének (is) köszönhette alakját, ma már ellenzi a botox-injekciókat és a plasztikai műtéteket. A természetes szépség apostolaként közel az ötvenhez fehérneműre vetkőzött egy magazinban, hogy bebizonyítsa: sminkek és retusálások nélkül a hírességek sem tökéletesek, és sportosan rövid ősz haját is büszkén viseli. A sokoldalú Curtis gyermekkönyvek írójaként is remekel, több kötete meghódította a bestseller listákat, és a The Huffington Post internetes oldalán blogol. Számos jótékonysági akcióhoz adta a nevét, csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek Sétányát.

Forrás: MTVA Sajtóadatbank

Borítókép: Jamie Lee Curtis. Forrás: Shutterstock

