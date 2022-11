Olyan ikon távozott, aki a magyar labdarúgás kivételes alakja volt. Remek hálóőr volt Tímár Mihály, de nem csupán képességei és játéktudása miatt emelkedett a piros-kékek legnagyobbjai közé. Végtelen szerénysége, jóindulata, valamint a város, és a sportág iránti alázata révén vívta ki a futballbarátok tiszteletét.

No és persze eredményeivel. Három osztályban is őrizte a fehérváriak kapuját, a VT Vasas NB II-es, NB I/B-s és a klub történetének első NB I-es együttesben is a gólvonal előtt állt. A piros-kék egyesület rekordere, a klub történetének harmadik legtöbb kapott gól nélküli mérkőzést letudó kapusa.

„Arra vagyok büszke, hogy Fehérvár történetében először kerültünk fel az NB I-be, s részese lehettem ennek az akciónak” – mondta mosolyogva 2017 tavaszán, nyolcvanadik születésnapját követően Tímár Mihály. – „1967-ben jól indult a csapat a bajnokságban, s megfogalmazódott az elvárás, hogy jussunk fel az NB I-be. Sikerült. Tősgyökeres fehérváriként, maroshegyi gyerekként nőttem fel, az Építőknél kezdtem a kölyökcsapatban, majd 1959-ben kerültünk át a VT Vasasba. Arra is büszke vagyok, hogy egy mérkőzés kivételével az összes meccsen én védtem az NB I-ben. Az Újpest elleni mérkőzést azért kellett kihagynom, mert a meccs előtti napon nekiestem a kapufának, s felrepedt a szemhéjam. Emlékszem, Horváth Lajos doktor látott el, és varrta össze a sebet.” – mesélt élményeiről öt és fél évvel ezelőtt a játékosként, majd futballpályafutását követően nyugdíjazásáig a Videoton gyárban dolgozó kiváló kapus.

Tímár Mihály legemlékezetesebb élményeként említette, hogy mérkőzéseiken családias hangulat uralkodott. Holott már akkor is többen jártak mérkőzésre mint manapság. Szeretettel gondolt arra a Vidi portása, hogy a régi pályán szurkoló 5000 ember mindegyike a csapat mellett állt, s arról is büszkén mesélt, hogy a Sóstói Stadionban nem vívtak olyan találkozót, melyet 10 ezernél kevesebb drukker tekintett volna meg.

1968-ban a Ferencváros ellen a Népstadionban 1-0-ra elveszített bajnoki után a Képes Sport így kommentálta a fehérvári kapus fotóját: „A Videoton 30 éves kapu védője kívánkozik a kapusok rangsorának élére. Nem volt lámpaláza a Népstadionban sem, kitűnt biztos labdafogásával, ruganyosságával, villámgyors reflexével.”

Pedig Misi bá’ nem kapusként kezdte. Jobbszélső szeretett volna lenni a vékonydongájú legény, de a szülők közbeszóltak. Mondták: „ha sokat futsz, elfogysz teljesen. Akkor mehetsz edzésre, ha kapus leszel!” S az lett. Az egyik legjobb. Talán a legszerényebb.

„Minden eredményemet a csapattársaimnak köszönhetem, nagyon jó közösségi szellem volt a régi VT Vasasnál - fogalmazott Tímár Mihály 2017-ben.

A legendás kapus temetéséről később intézkednek.