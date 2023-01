Nem meglepő, hogy már évtizedekkel ezelőtt is türelmetlenül érdeklődtek az emberek arról, „Mikor lesz elég víz, gáz, villany, út, liget, járda Székesfehérváron?” E témában ugyanis már 1963. január 23-án is címlapos cikk született a Fejér Megyei Hírlapban. Ki gondolta volna hatvan év távlatából, hogy sosem lesz elég? Legalábbis a mai, 21. századi szemlélő szempontjai szerint? Vajon a hatvan évvel ezelőttiek a mai helyzettel elégedettek lennének? Ki tudja… A cikk szerint „Évről évre nagyobb, fontosabb helyet kapnak a városfejlesztési tervek készítése során az úgynevezett kommunális beruházások Székesfehérváron. (…) A növekvő, gyarapodó város egyre több vizet, villamosenergiát, gázt is fogyaszt, a növekvő forgalom korszerűbb úthálózatot igényel.” Az interjúban sok mindenről szó esett – vízről, villanyról, egyebekről – és persze az utakról is: „A korszerű, biztonságos és gyors közlekedés érdekében kiszélesítjük legforgalmasabb útvonalainkat. Az elmúlt évben megkezdődött a Vöröshadsereg átjártak bővítése. A Csúcsoshegytől a vágóhídig korszerű, széles autóút épül, illetve a Ságvári ligeti tarló szakaszon már el is készült. Az építkezés második üteme idén június elején fejeződik be, a tervek szerint. A lovasberényi utat is kibővítjük, szélesítjük.”

De úgy tűnik, hatvan éve rendkívüli tanítási szünet is volt éppen ezen a napon, erről is szól az aznapi lap. Arról, hogy mi volt a szünet elrendelésének oka – talán hóhelyzet? -, nem szól a tudósítás, de arról igen, hogy ez nem jelentette azt, hogy a gyerekek ne tölthették volna az idejüket az iskolában, ahol a televíziózás különleges programnak számított: „A felsőtagozatosok a Munkásmozgalmi kiállítást látogatták meg, a televíziót az alsótagozatosok közül mintegy ötvenen ülték körül”.