A székesegyház felszentelésének évfordulóját ünneplik a felújított bazilikában november 25-én, 17 órakor kezdődő szentmisével. A felújított bazilikában először mutathat be Spányi Antal megyéspüspök koncelebrált szentmisét az egyházmegye papságával. Az ünnep lehetőséget ad a káptalan megújítására is. A szentmise keretében kerül sor az új kanonok atyák beiktatására és az egyéb egyházmegyei kitüntetések átadására is.