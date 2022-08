– Voltunk már többen is, de nem panaszkodunk, a SKICC csapat tábora idén is üzemel, a legjobb alkotások pedig jótékonysági aukciókon találnak majd gazdára – fogalmaz a titkos bázison Pats Dániel képzőművész, aki már sorolja is a SKICC-cel kapcsolatos aktualitásokat: – Az utóbbi években főként Dunaújváros melletti településeken vertünk tábort. Mintegy 30–40 fő megfordult nálunk. Az alapszabály minden esetben az volt, hogy az alkotók hagyják ott nálunk a legjobbnak ítélt alkotásokat. Ebből gazdálkodunk a két tábor között. Az elmúlt hónapokban is számos Skicc-kiállításunk volt a környező településeken és Budapesten.

A SKICC alapítója, Pats József képzőművész az elmúlt évtizedekről is beszélt lapunknak:

– Mindig is egy tág, befogadó közösség voltunk – műfaji meghatározások nélkül. Az elmúlt évtizedben a SKICC valóban nemzetközi lett, hiszen egy-egy nyári tábor alkalmával 5–6 országból is érkeztek hozzánk tehetséges fiatalok. Mindenkitől annyit kértünk, hogy azok a munkát, amelyek ebben a kreatív közegben készültek, maradjanak is itt. Így a SKICC-csoport egy közel 500 alkotást számláló gyűjteménnyel bír. Budapesten, Simontornyán is rendre kiállítunk. A legutóbbi tárlatunkat több mint kilencezer ember látta. Igyekszünk – tette hozzá Pats József.

A csapattal együtt munkálkodik a csíkszeredai Kecskés Róbert, aki alaphivatását tekintve tanárember: – Évek óta visszajárok ebbe a táborba, mert számomra ez a feltöltődést jelenti. Otthon kb. egy másfél négyzetméteres műhelyi térfélen dolgozom, itt pedig évről évre a szabadság vár. Fontos, hogy ebben a közel két hétben rengeteget tanulok is. E tábort helyi vállalkozók is támogatták, az itt készült munkák pedig hamarosan láthatóak lesznek a támogatott intézményeknél, illetve a SKICC elérhetőségein.