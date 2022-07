Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021-2027-es EU-s programozási időszakhoz igazodva megkezdte Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítését. A tervezés része a társadalmi egyeztetés, várják a lakosság visszajelzéseit is a szakmai anyag tervezete kapcsán. A terv kidolgozása során fontos, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson. Vállalkozások, civil- és egyéb szervezetek, valamint intézmények véleményeit is várják többek között a városban megvalósuló és tervezésre kerülő beruházásokról, az oktatásról, a közösségi közlekedésről és számos, a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában szereplő témáról.

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia dokumentumait – az értékelősablonnal együtt – ide kattintva tölthetik le!

A stratégiát megalapozó kérdőívet több mint ezren kitöltötték áprilisban, most pedig már a szakmai anyag tervezetét véleményezhetik, a városi honlapra feltöltött munkaanyag alapján.

A véleményeket online formában, augusztus 1-ig küldhetik be, egy sablon kitöltésének segítségével az alábbi e-mail címekre:

[email protected]

[email protected]