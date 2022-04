Első alkalommal rendezi meg a Vadex Mezőföldi Zrt. a Medvehagyma Fesztivált Soponyán. A húsvéti hosszú hétvége szombatján, azaz április 16-án nyílik remek alkalom ennek a különleges és ízletes gyógy- és fűszernövénynek a megismerésére. Nem csak kóstolni, de szakavatott vezetéssel termőhelyeinek nyomába is eredhetünk. Lencsés Rita gyógynövény szakértő vezeti az érdeklődőket a környező erdők mélyére. De lesz sok egyéb családi program is a természet lágy ölén, ugyanis egész napra lefoglalja a látogatókat a fesztivál: a zenei blokkot a Paulina mellett Kardos-Horváth János erősíti a Kaukázusból és itt lesz a Kákics Zenekar is. A gasztro- és kézműves vásár mellett gyermekprogramokkal is készül a szervező: éllati jó bemutatót tart a Budakeszi Vadaspark, bábszínházi előadást a Kisvirág Bábszínház. Játszóház, kézműves foglalkozások, aszfaltrajzverseny és gyermektűzoltóság foglalja le a legkisebbeket.