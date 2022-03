Mindig irigyeltem egy kicsit azokat az embereket, akiknek évszaktól és időjárástól függetlenül makulátlan az autójuk. Kívül tiszta ezüstként vagy éppen bogárfeketén csillognak, az új divatról, a matt zománcokról nem is beszélve, amik még glanc nélkül is gyönyörűek, ha tiszták. Az ilyen kocsik persze nemcsak kívül vannak patika állapotban, hanem belül sincs se kavics, se morzsa a fekete vagy bézs szőnyegen. És nem lehet üzenetet írni sem a maszattól szürke üvegre, sem a műszerfal bársonyos porába. És hogy miért kezdtem úgy, hogy csak kicsit irigylem őket? Egyrészt mert hasznos órákat töltenek tisztogatással, másrészt mert nem jut nekik osztályrészül a közös étkezés öröme az autópályán. Emellett egy ilyen saras eső után, mint amilyen most hullott, pont olyan az autójuk, mint az enyém.