Az olasz ételeknek rengeteg rajongója van világszerte. Az emberek többségének azonban valószínűleg a pizza ugrik be elsőként, ha Itáliáról van szó. Érdemes azonban mindenképp megismerkedni a többi jellegzetes, finomabbnál finomabb fogással is. Az olasz gasztronómia egy méltán híres és népszerű alapanyaga a pesto, ami egy rendkívül változatos és sokoldalúan felhasználható étel. Az olaszok általában tészták ízesítéséhez szeretik, de használható húsok mártásaként, salátaöntetként, sőt, akár a szendvicsünket is feldobhatjuk vele. Rátehetjük pizzára, belekeverhetjük levesbe, illetve töltelékként is használhatjuk. A pesto fontos, szinte nélkülözhetetlen alapanyaga az igazi olasz gasztronómiának, használatával bárki könnyen és gyorsan varázsolhat egy kis olaszos hangulatot a konyhájába.

Ha hatalmas mennyiséget állítottunk elő, még tartósítható is. A frissen készített pesto eltarthatósági ideje akár két hét is lehet, amennyiben mindvégig olívaolaj borítja a tetejét.

Lássunk egy egyszerű és gyors pestoreceptet, melyet bármely háztartásban könnyen elkészíthetünk!

Hozzávalók: 12 dkg medvehagyma, 3 dkg pisztácia (ez akár el is maradhat), fél citrom, 7.5 dkg parmezán, 150 ml olívaolaj, só, bors.

A medvehagymát az alapos leöblítést követően csíkokba felszeljük. Amennyiben pisztáciát használunk, azt megpucoljuk, a parmezán sajtot pedig lereszeljük. Az összes hozzávalót beletesszük egy tálba, sózzuk, borsozzuk és botmixerrel pépesítjük. Az elkészült medvehagymapestót légmentes dobozba zárva hűtőben tároljuk. Remekül illik pirítós, de tojásos ételek mellé is.

Néhány ötlet még a felhasználásához: a pesto fóliában sült halakkal is párosítható.

A halszeletet sütőpapírra vagy alufóliára helyezzük, ráteszünk egy kevés pestót, és sütőben 20-30 perc alatt készre sütjük. A pesto remekül harmonizál a krumplipürével is, ilyenkor nincs más teendőnk, mint tálaláskor a még meleg püré tetejére tenni egy-egy kanállal.

A kifőtt tésztához a pestón felül tehetünk még zöldbabot és krumplit vagy fekete kagylót is. A végeredmény egy sokkal gazdagabb, laktatóbb fogás lesz.

Jó étvágyat hozzá! És természetesen lehet kitalálni újabb ízvariációkat – ennek tényleg csak a fantázia szab határt.