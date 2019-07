Zenélni, kézműveskedni, mozogni várják a gyerekeket és kísérőiket Fehérváron

A gyermekek, a családok számára indítottak ingyenes foglalkozás- és programsorozatot egy pályázatnak köszönhetően, a város több pontján.

Játszani jó – a gyerekek ezt különösen jól tudják, most pedig ez lett a neve egy fehérvári programsorozatnak is, amely pályázati pénzből valósul meg 2019 áprilisától három éven át.

Mint megtudtuk: a fehérvári önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően, A Szabadművelődés Háza lebonyolításában, a Vörösmarty Mihály Könyvtár konzorciumi partnerségével szerveznek rendszeres foglalkozásokat gyerekeknek, családoknak. Fehérvár hét pontján várják az érdeklődőket, a kijelölt könyvtárban vagy művelődési házban.

Programok a tartalmasabb időtöltésért

A „Játszani jó” jelenlegi vezetői: Kozáriné Szabó Szilvia, aki Varázslatos zenevilág címmel tart foglalkozást, például a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban, illetve a VMK gyermekkönyvtárában.

Horváth Irma zenés foglalkozását az Öreghegyi Közösségi Házban tartják havonta egyszer. Szűcsné Ott Adrienn a VMK Budai úti Tagkönyvtárában várja a családokat a Zengő bölcsőre, s bekapcsolódott még a Fehérvári Kézművesek Egyesülete is, amely a Kézművesek Házában tart foglalkozásokat.

Szenczi Jánosné, a kézműves egyesület elnöke elmondta: tanév közben, havonta egyszer fogadják az általános iskolás korosztályba tartozókat. A gyerekek kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeken különféle technikákat, mesterségeket ismerhetnek meg. Nagyon fontos, hogy amikor alkotnak, akkor mindent saját kezűleg csináljanak, ezzel is fejlődik a kreativitásuk, a kézügyességük. Eddig anyák napja alkalmából készítettek ajándékot. Most van egy kis szünet, de augusztustól jön a folytatás, amikor is leendő elsősöket várnak az egyik iskolából. A rendszeres alkalmakon túl pedig lesz majd egy jeles naphoz kötődő nagyobb rendezvényük is később.

Horváth Irma tizenkét éve van jelen Öreghegyen a Ringató foglalkozásaival. Most őt is bevonták a „Játszani jó”-ba, s ennek keretében Hang-SzínJáték – „Pacikázó” címmel csinál programot havonta egyszer, kedden délelőtt. A helyszín a játszószoba, ahol van kis hinta, csúszda, plüssjátékok, és sok egyéb kellék. A foglalkozások rövid ölbéli játékkal kezdődnek, majd a mozgásra helyeződik a hangsúly. Játszanak kis labdákkal, ejtőernyővel, mondókáznak, s eközben a felnőttek is besegítenek. Egy jó hangulatú, közös mókázás az egész, ritmusgyakorlással – mesélte Irma. A körülbelül háromnegyed óra végén hangszerosztás van, vagyis minden gyerkőc kézbe vehet egy-egy ütős hangszert, amelyekkel jó nagy hangkavalkádot csinálnak. A foglalkozás végére elcsöndesedés teszi ki a pontot.

Eddig háromszor volt ilyen a közösségi házban, s mindannyiszor elég sokan érkeztek. Bejelentkezésre nincs szükség, s mint említettük, ez a program is ingyenes.

A környéken lakóknak ide és a többi helyszínre is érdemes lehet ellátogatni, hogy tartalmasan teljen a szabad idő.

A projekt során az állandó programok mellett lesz több kiemeltebb, nagyobb rendezvény – például környezetvédelmi nap, zene ünnepe, városrészi rali –, előre felmért igények alapján – tudtuk meg A Szabadművelődés Házától.