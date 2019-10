Szüreti felvonulások sora, egészségpiac és baba-mama programok is várnak Rád Fejér megyében

Nem tudod még, mit csinálj a hétvégén? Adunk pár tippet!

Kiállítás

Péntek (október 11.)

Szabadbattyán, 8-17 óra: Idei Pintér Mária festőművész kiállítása november elejéig látogatható munkanapokon a Batthyány Lajos Általános Iskola galériájában.

Székesfehérvár, 17 óra: Van, aki marad… A Szent István Király Múzeum Ziffer Sándor (1880-1962) festőművész munkáit bemutató kiállítása a Deák Gyűjteményben. Köszöntőt mond Cser-Palkovics András polgármester és Pokrovenszki Krisztián, a múzeum vezetője. A szakmai megnyitót Barki Gergely művészettörténész, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum Czóbel Múzeumának kurátora tartja. A tárlat megtekinthető 2020. február 2-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Szombat (október 12.)

Bicske, 10:30 óra: Péreli Zsuzsa Kossuth-díjas képzőművész kiállításának megnyitója a Bicskei Kultúrkúriában. Közreműködik Tolcsvay László Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész. Péreli Zsuzsa pályája a hetvenes évek derekán indult, és számos egyéni és csoportos kiállítást rendeztek munkáiból. Életműve arról tanúskodik, hogy a gobelin ezer és ezer új lehetőséget hordoz, a művész kezében a leghétköznapibb tárgy is komplex értelmet nyer, elgondolkodtat, érzelmet közvetít. Péreli stílusát oldott festőiség jellemzi, festőecset helyett azonban színes fonalakkal hozza létre alkotásait, amelyek egyszerre árulkodnak hagyománytiszteletről és formabontó törekvésekről. Akvarelleket, kollázsokat is készít. A bicskei kiállításon megtekinthetők illusztrációi is, melyeket Petőfi Sándor János vitézéhez készített. A kiállítás október 31-éig tekinthető meg. A program a Bicske Barátok Egyesületének támogatásával valósul meg.

Székesfehérvár, 16:30 óra: Pergamen és tinta – Szalai Katalin kódexíró, oklevélgrafikus kiállítása a Szent Korona Galériában. A tárlatot Görbe Márk művészettörténész nyitja meg, közreműködik a Hungarikum együttes. (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház.)

Vasárnap (október 13.)

Székesfehérvár, 10 óra: Az istentiszteletet követően a Markó S. Mária Emlékalapítvány szervezésében megnyitják Koppány Attila festőművész Színes város című kiállítását a Nyitrai úti Közösségi Házban. A magyar festészet napja alkalmából látható lesz a Kosztics László faszobrászművész alkotásaiból összeállított kiállítás anyaga is.

Babahordozó

Péntek (október 11.)

Székesfehérvár, 9:30 óra: Nemzetközi babahordozó hét A Szabadművelődés Házában. Három nap a család körül az Alba Babahordozó Egyesület szervezésében. Előadások, gyakorlatok, szakértők. Megnyitó. 9:45 óra: Kangatraining. 11 óra: Gyermekágy: a rózsaszín ködtől a kétségbeesésig. 12:15 óra: Szülés körüli veszteségek. 13:30 óra: Hordozásra születik. 14:45 óra: Igény szerinti falatkás hozzátáplálás. 16 óra. Otthoni balesetek ellátása.

Szombat (október 12.)

Székesfehérvár, 9 óra: Ringató. 10:15 óra: A szülés misztériuma. 11:30 óra: Elég-e az anyatej? 12:45 óra: A korai kötődés. 14 óra: Álláskeresés anyaság mellett. 15:15 óra: Várandós torna. 16:30 óra: Változunk? Változzunk együtt!

Vasárnap (október 13.)

Székesfehérvár, 9 óra: Kismama és baba-mama pilates. 10:15 óra. Szülésre készülve. 11:30 óra: Gondolatok a szabad mozgásfejlődésről. 12:45 óra: Agresszió és bántalmazás az óvodában. Mit tegyünk szülőként? 14 óra: A kedvezőtlen szájüregi szokások (cumizás, ujjszopás) hatása a beszédfejlődésre. 15:15 óra: Flashmob, majd tombola.

Koncert

Péntek (október 11.)

Székesfehérvár, 9, 10:30, 12 és 13:30 óra: PartiTúra. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ifjúsági hangversenysorozata a Vörösmarty Színházban. Népdalok és műzenék.

Szombat (október 12.)

Dinnyés, 17 óra: Bach az isteni zene. Az Óbudai Danubia Zenekar koncertje a Szent György római katolikus templomban. Köszöntőt mond Tóth István polgármester.

Székesfehérvár, 16 és 18 óra: A 30 éves Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar ünnepi koncertje a Szent István teremben. A zenekar tagjait a 18 órakor kezdődő koncerten köszönti Cser-Palkovics András polgármester. (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház.)

Székesfehérvár, 19 óra: Gyertyafényes orgonaestek. Teleki Miklós Artisjus-díjas orgona- és zongoraművész orgonakoncertje a Ciszterci templomban. Műsoron: Bach: g-moll fantázia és fúga BWV 552; Bach: C-dúr triószonáta; Mendelssohn: A-dúr szonáta; Mozart: f-moll fantázia.

Rendezvény

Péntek (október 11.)

Gárdony, 16 óra: Növényültetés Agárdon, a Csongor utcában. A felújított Csongor utcai szakasz szépítéséhez várják az önkénteseket. A szervezők kérik, hogy az ültetéshez ásót, lapátot, gereblyét, söprűt mindenki vigyen magával.

Székesfehérvár, 17 óra: Üvegbe álmodva. TeleArt produkció. Erős Péter rendező-operatőr új filmjének bemutatója a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18-22 óra: A Székesfehérvári Diáktanács éjszakai akadályversenye a Sóstó Természetvédelmi Területen. Bátorsági és ügyességi próba. Az 5 fős csapatok jelentkezését pénteken 12 óráig várják.

Úrhida, 17 óra: Rebeka Johnson: A sors tekercse – könyvbemutató a szerzővel a közösségi ház könyvtárában. Élj át egy izgalmas kalandot a középkori Japán világában!

Szombat (október 12.)

Baracs, 9 óra: Szüret felvonulás és bál. Gyülekező a faluház előtt, indulás Templomosra. A díszes, lovas, fogatos, táncos karaván tizennégy helyszínt látogat végig. Kb. 12:20 órakor a Négy Vándor Óvoda parkolójában a nagycsoportos óvodások is felelevenítik a szüreti hagyományokat. 20 órától: Bál a faluházban. (Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete.)

Dinnyés, 16:30 óra: Gólyapár. Szoboravató ünnepség a Gárdonyi Géza és a Kossuth Lajos utca sarkán.

Martonvásár, 7-12 óra: Termelői vásár és bolhapiac a kulturális központ udvarán.

Nádasdladány, 11 órától: Szüreti felvonulás és bál a Nádasdy Ferenc Általános Iskola szervezésében. Indulás az iskola étkezdéje elől. A táncok helyszínei: az iskola étkezdéje, református templom, a Petőfi és a Virág utca kereszteződése, varroda, faluközpont, Gyümölcsfa utca. 20 órától: Bál a varroda épületében. 21 óra: Nyitótánc. Zenél Hutvágner Péter. A belépőjegy támogatói adomány az iskola tanulói javára.

Nagyvenyim, 9 órától: Közösségi faültetés. A fákat a teniszpálya mellé, a pálya és az iskola kerítése közé ültetik. A szervezők kérik, hogy az önkéntesek ásót, lapátot, gereblyét, vödröt vagy kannát vigyenek magukkal. Találkozás a teniszpályánál.

Sárbogárd, 7:30 órától: Katonanemzedéki horgászverseny az Őrspusztai Horgászcentrumban a Sárbogárdi Honvéd Bajtársi Egyesület szervezésében. 9-13 óra: Horgászverseny, majd mérlegelés, ebéd és eredményhirdetés. Horgászni tetszőleges módszerrel, személyenként 2 bottal, botonként maximum 2 horoggal lehet.

Soponya, 15 órától: Mezőföldi Református Ifjúsági Találkozó a református gyülekezeti teremben. Játék, éneklés. Előadás: Céljaim és Isten célja velem. Beszélgetés, szeretetvendégség. A mobiltelefonodat semmiképpen ne hagyd otthon!

Szabadbattyán, 10-16 óra: Evlia Cselebi nyomában. Társasjáték a Kula-őrtoronyban.

Székesfehérvár, 7 órától: VIII. Fehérvári Egészségpiac a Jancsárkert termelői piacon.

Székesfehérvár, 8 óra: Ötödik születésnapját ünnepli a Világsakkfesztivál az István Király Általános Iskolában. Szimultán sakk, ökosakk, zene, tánc, drámajáték, foglalkozás, játék.

Székesfehérvár, 10 óra: Színek és szőttesek. A Fehérvári Kézműves Egyesület négy alkalomból álló sorozatának első része a Rác utca 27. szám alatt. A NESZ Szövő Szakbizottsága tagjai kiállításának megnyitója az alkotóház termében. 10:30 óra: A színek jelképes üzenete, Kósa Klára keramikusművész, Népi Iparművész, a Népművészet Mestere előadása. 11:30 óra: Színek jelentése a székely népviseletben, Kisné Portik Irén gyergyószentmiklósi etnográfus előadása. 13:30 óra: Tanuljunk hímezni, gyakorlati foglalkozás Kisné Portik Irénnel. Színátmenetes fonalfestés, gyakorlati foglalkozás Balla Gemmával. További időpontok: november 16., 2020. január 18., február 15.

Székesfehérvár, 10 óra: A Beszélj Bátran Stúdió bemutatkozó foglalkozása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A stúdió munkatársai igyekeznek segíteni mindazoknak, akik nehezen szólalnak meg közönség vagy újságírók előtt, illetve nem tudják, hogyan is építhetnek fel úgy egy előadást, prezentációt, vlogot stb., hogy az érdekes és hatásos is legyen. A csapatot színművész, rádiós újságíró, angol nyelvű egyetemi prezentációs oktató, logopédus és klinikai szakpszichológus alkotja.

Székesfehérvár, 17 óra: Az Alba Regia Táncegyesület családi táncháza a Táncházban. Ajtódíszek készítése őszi terményekből Pintérné Markovich Marcella irányításával. 18 óra: „Dombon törik a diót…” – népi gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edit vezetésével. 19:30 óra: Európa táncos öröksége – ami a művészettörténeti írásokból kimaradt. Botos József egyedülálló tánctörténeti előadás-sorozata az Alba Regia Táncegyüttes és a Galiba zenekar közreműködésével. 1. rész: Fegyvertáncoktól az ügyességi táncokig. 21 óra: Táncházi mulatság.

Székesfehérvár, 20 óra: Görög táncház és koncert a Taverna görög népzenei együttessel A Szabadművelődés Házában. Az együttes vezetője Lakaisz Jorgosz (gitár, ének), táncot tanít Gábor Ferenc.

Vizsla főverseny

Szombat (október 12.)

Soponya, 9 óra: CACT Országos Vizsla Főverseny a Vadex Ökoturisztikai Központban. Szakmai nap. Ünnepélyes megnyitó. 9:30-15 óra: Mezei, vízi és erdei versenyszámok. 16-18 óra: Korongvadászat a soponyai lőtéren. 18-19 óra: Hogyan szagoljuk ki? – Kutyák kontra műszerek. Horváth Orsolya, a Pécsi Tudományegyetem tudományos segédmunkatársának előadása.

Vasárnap (október 13.)

Soponya, 8 órától: Kollektív versenyszámok (az előző nap folytatása). 10-12 óra: Lőttvadelhozó vetélkedő vizslák részére. 14 óra: Eredményhirdetés.

Gyalogló napok

Szombat (október 12.)

Székesfehérvár, 10 órától: Világ gyalogló napok – fehérvári programok. Indulási helyszínek azonos időben: Sóstó Természetvédelmi Terület Szárcsa utcai felőli bejárata; Halesz liget; Királykút Emlékház.

Vasárnap (október 13.)

Székesfehérvár, 10 órától: Folytatódik a program. Indulási helyszínek azonos időben: Aranybulla-emlékmű; Palotavárosi horgásztavak; István Király Általános Iskola főbejárata.

