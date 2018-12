Rejtő Jenő kabaré is lesz a Pelikán estjén

Színdarabok 200 éve címmel gálaestet ad péntek este 19 órától a Vörösmarty Színház társulata a Pelikán Kamaraszínházban.

Az esten népdalokat énekel Ballér Bianka, Pálya Pompónia és Osváth Judit. Utóbbi egy Edit Piaf-sanzont is előad. Derzsi János Ady Endre, Egyed Attila Weöres Sándor, Hirtling István pedig Tóth Árpád egyik versét mondja el. Závodszky Noémi illetve Nagy Péter kortárs írók szerzeményeivel jelentkezik. A színésznő Garaczi László Plazma című drámájának egy darabját emeli be a műsorba, a színész egy Bereményi Géza-dalszöveget hoz, amelynek zenéjét Dobri Dániel írta. Krisztik Csaba, Tűzkő Sándor és Juhász Illés Rejtő Jenő Központi ügyelet című kabarétréfáját mutatja be. Lábodi Ádám a Kaláka Kínai dallam című dalát teszi bele a közösbe. Mások mellett még Gáspár Sándor és Varga Gabriella is színpadra lép.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az est házigazdája: Szikora János, a színház igazgatója lesz, beszélgetőpartnere Ballér Bianka színésznő. Kétszáz évvel ezelőtt, 1818-ban éppen a Pelikán fogadó színházterme adott otthont az akkor megalakult Székesfehérvári Nemzeti Játék Színi Társulatnak. Az ARTeatrum Alapítvánnyal közösen tető alá hozott gálaest bevételét a Pelikán Udvar bejárati kapujának felújítására fordítja a színház.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS