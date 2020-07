Lovak és akrobaták – Emlékezetes műsort ad a Richter Flórián Cirkusz

Kigyúltak a fények, felcsendült a zene és lélegzetelállító produciókban volt része annak, aki ellátogatott Zamárdiba Richter Flórián cirkuszába. Több hónapos kihagyás után a premier előadásra számos új produkcióval készültek.

Izgatottan topogtak a gyerekek a zamárdi cirkusz bejáratánál. Leskelődve figyelték, ahogy egy-egy bohóc vagy artista feltűnt a porondon.

Jencski Ernőné Balatonföldvárról érkezett unokáival a zamárdi cirkuszba.

– Ajándékba kapták a gyerekek a jegyeket tőlünk, mert jól tanultak és nagyon szeretik a cirkuszt, főleg az itt lévő állatokat – mesélte a nagymama.

A művészek alig várták már, hogy újra színpadra léphessenek. Előadások híján a bevételeik is elapadtak.

– Szadai téli szállásunkon hatvanöt tagunkkal és ötven állatunkkal voltunk karanténban, nehéz helyzet elé állított minket a járvány. Nyolc hónapra 22 városba voltak leszervezve előadásaink, amelyeket le kellett mondani és bevétel nélkül maradtunk – mondta Richter Flórián cirkuszigazgató. Hozzátette: lelkesen készültek a premierjükre, amelyen különleges, új műsorszámokat láthatott a közönség.

Kezdésként tizenkét drón röpködött a porondon különböző alakzatban. A ninja akrobaták tizennégy méteres légpárnás ugrócsíkon egyensúlyoztak, Alexandro Jostmann és óriás uszkárjai kutyashow-val szórakoztatták a közönséget. A fehér és fekete kutyák elvarázsolták a gyerekeket, Luis Figo lézerember és felesége produkcióját pedig tátott szájjal figyelték. Niko, a chilei bohóc műsorát hangos kacagás kísérte. A kupolában a Flying Michaels csapat elkép esztő triplaszaltót hajtott végre.

Richter Angelina most először a magyar postalovas műsorszámmal is bemutatkozott, testvére, Kevin és csapata pedig lovasakrobata számával kápráztatta el a közönséget. A családapa, Richter Flórián is kitett magáért: a cirkusztörténelem legösszetettebb lovas szabadidomító számát mutatta be. Az előadásra augusztus 29-ig, keddtől péntekig esténként lehet jegyet váltani a zamárdi cirkuszba. A Cirkuszok éjszakáján, július 10-én és 11-én 19 órától négyórás extra műsorral készül a világhírű trupp.