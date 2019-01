Láng György fába oltotta meséit fehérvári kiállításán

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy Kassán született fafaragó – indította történetét Varga Csaba, aki imígy „kollégáját” üdvözölte kiállításának apropójából.

A Művészetek Háza kiállítótermében királyok, királylányok, hercegek, lovak és rókák egyaránt megjelentek – no persze csak az üdvözölt fafaragó, Láng György egyes munkáin. A „Mesék fába oltva” című tárlat névadó mesetábláin emitt A rátóti csikótojás, odébb A kis gömböc, amott Kacor király jelenik meg. „Édes anyókám, házasodhatnám!” – idézi meg Ilók és Mihók történetét a metszet egy pontján az alkotó, aki mind a hetvenhét magyar népmesét megfaragta. Nem is akárhogyan: pontosan, részletgazdagon!

– Se szálka, se forgács, semmi olyan nyom, amely egy pontatlan találkozásból származhatna – utalt a munkák vitathatatlan minőségére Varga Csaba. A részletgazdagságra már Gonda Emma művelődésszervező, a tárlat egyik kezdeményezője hívta fel a figyelmet. Magunk is láttuk: még a szemek is mesélnek! S akkor még nem szóltunk Láng György többi, szintén megtekinthető faragványáról: sakk­tábla, sótartó, gyufatartó, tükrös, csanak és borotvatok. Mind hasonló minőségben.

– Nem olyan nagy ördöngösség ám a fafaragás! – szerénykedett az alkotó, miközben egyik első osztályos tanítványa művét mutatta büszkén. A találkozó a „Neked szól a mese” felnőtt meseesttel zárult; a kiállítást pedig érdemes február 18-áig több alkalommal is megtekinteni, hiszen mindig újabb és újabb elemeket fedezhet fel a részleteket figyelő szempár.