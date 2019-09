Két színpad, egy közösség – Neves fellépőket várnak Cecére vasárnap

Felpezsdült az élet az utóbbi időszakban a településen, legalábbis ahhoz képest, amilyen arcáról korábban megismerhettük a Mezőföld paprikájáról híres nagyközségét. Fazekas Gábor polgármester nem is titkolta, hogy ezt mennyire fontosnak tartja a helybéliek, a közösségteremtés szempontjából.

– Nagyon sok olyan közösségi programunk volt az utóbbi időben, amire sikerült az önkormányzatnak pályázati forrást elnyernie. Végre mi is olyan minőségi, nagyobb költségvetésű rendezvényeket tudtunk tartani, mint a múltban ebből a szempontból szinte leplezetlenül irigyelt néhány környező település, vagy éppen a városi rangú Sárbogárd – számolt be a fejleményekről Fazekas Gábor, aki hálával gondol azokra a neves vendégekre, sztárokra, akik mozgósították a község lakóit. Így nem csak az a néhány helybéli volt kíváncsi az eseményekre, akik egyébként mindenhol ott vannak: ráadásul a környékbeli községekből is sokan átrándultak Cecére.

– Még Sárbogárdról is jelentős számú vendéget tudtunk fogadni, ami azért különösen örömteli, mert mindezt néhány nap múlva megismételhetjük – folytatta a településvezető.

– A 30 éve szabadon elnevezésű nagyszabású rendezvényre gondolok, amely szeptember 29-én, vasárnap a Csók István Emlékház kertjében fogadja az érdeklődőket. A Szabadság koncert kora délután 14 órától késő estig szórakoztatja majd a közönség tagjait, akiket még retrodiszkó is vár. Egy kisebb és egy nagyobb színpadon adnak műsort a fellépők, s mindenki megtalálhatja a zenei ízlésének megfelelőt, hiszen igen széles lesz a paletta. Örülünk a támogatásnak, aminek köszönhetően ezreket várhatunk például Kaczor Feri, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, vagy éppen a Lord koncertjére.