Aki szeretne egy kicsit nosztalgiázni, vagy fiatalként arra kíváncsi, milyen volt a szocializmusban, a Kádár-korszakban, annak is a vége felé élni, milyen környezetben teltek az emberek napjai, annak mindenképpen érdemes megnéznie a kiállítást. Amelynek gerincét egyébként az említett időszakból való, eredeti, valamint digitális javításon átesett, nagyított, fekete-fehér fotók adják. Ezeket korábban nem publikálták, és a mostani kiállítás is egy országos projekt része. A kiállítás interaktivitásra, játékra is ösztönöz: egyrészt, az emlékeket idéző retró tárgyakkal felszerelt installációknak köszönhetően akár korabeli fodrászatba képzelhetjük magunkat, próbálhatunk napszemüvegeket, otthonkát, „benézhetünk” egy kisboltba, másrészt a modern eszközök és alkalmazások révén retró kvízzel tesztelhetjük tudásunkat például a korszak rajzfilmjeiről, élelmiszereiről – tapasztaltuk és írtuk korábban. A tárlat a levéltár nyitvatartási idejében, illetve előzetes bejelentkezés alapján egészen szeptember 17-ig tekinthető meg.