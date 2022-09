Szeptember

Szeptember 02.

Csókakő, 16 órától: Csókakői várjátékok. 17 órától: Borutca. 20 óra: Gesztenye Acoustic. 21 óra: A Viking zenekar jubileumi koncertje.

Martonvásár, 16 órától: Trilla – a népdal alternatív ünnepe, szabadtéri fesztivál. Kis színpad (Brunszvik-kert): 16 óra: Kenderkóc népi játszóház. 17 óra: Beéneklés – ének workshop Bolyki Sárával. 18.45 óra: Babcsán Projekt. 20.30 óra: Borbély Mihály Polygon – Bájoló, lemezbemutató. Nagyszínpad (főtér): 17 óra: Erdélyi muzsikusok – Kása Béla kiállítása, megnyitó. Zenél a Taraf de Akácfa. 18 óra: Alapozó – zenés népi kvíz. 19.30 óra: Fanfara Complexa & Bognár Szilvi. 21.30 óra: Aurevoir. 22.30 óra: Moldvai táncház a Fanfara Complexával.

Mór, 18 óra: Bányásznap. Koszorúzás a Millennium parkban, a Kodály Zoltán utcai Bányász-szobornál.

Székesfehérvár, 18 óra: Mezei Szilárd zeneszerző és improvizatív zenész koncertje a Szent István Király Múzeum Új Magyar Képtárában.

Agárd, 18 óra: A Rajzkarikakör (Ferencz Klára és tanítványai) zenés kiállítás-megnyitója a Velencei-tavi Galériában (Magtár, Sigray István utca 1.). Látogatható október végéig.

Szeptember 3.

Vakációsirató a Palotavárosban

SZÉKESFEHÉRVÁR Az első szeptemberi hétvégén a hagyományos Vakációsirató is jelzi, hogy véget ért a nyár. A Palotaváros Központi Parkban szeptember 3-án, szombaton délután sok zene, táncos bemutatók, ugrálóvár, kézműves foglalkozás és arcfestés vidítja fel a gyerekeket 14 órától. Egész délután használható ugrálóvár, arcfestés és csillámtetoválás, kézműves foglalkozás és totó is várja az érdeklődőket. A színpadi programok fél háromkor kezdődnek, elsőként a Premier együttest hallhatja a közönség, majd a Főnix Rock and Roll SE táncbemutatója következik. Ezután hastáncosok lépnek a közönség elé, Hetey Hajnalkát és csapatát láthatják. Hlavács Attila bordalokkal, népdalokkal és örökérvényű slágerekel szórakoztatja a hallgatóságot öt órától, majd a Step and Style Studio és a Felicita tánccsoport bemutatójának tapsolhatnak a nézők. A program a Happening Band este hét órakor kezdődő koncertjével zárul.

Csókakő, 10 órától: Csókakői várjátékok. 10 óra: Ünnepélyes kapunyitás. Kézműves vásár. 12, 14 és 16 óra: Várostrom az I. András Király Lovagrend és a Csőszi Történelmi és Hagyományőrző Egyesület közreműködésével. Színpadi programok: 12 és 16.30 óra: Szelindek (régivilágzene). 13 óra: Díjátadás – Csókakői Érdemérem, Csókakő legszebb portája. 13.30 óra: Csókakői Várbarátok. 14 óra: Csókakői Szent Donát Borrend. 14.30 óra: Harci bemutató – Opolei Testvériség és Barátai. 15 óra: Magyar Királyi Kardforgatók Rendje. 15.30 óra: Történelemóra és harci bemutató – Vértes Egyesület. 16 óra: Viselet- és fegyverbemutató – Szent László Vitézi Egyesület (Hollókő). 17 óra: Tulipántos (zenés mesejáték). 18 óra: Csókakői Barkócaberkenye Néptáncegyüttes. 19 óra: Váradi Eszter Sára és Keller János műsora. 20 óra: Felvidéki Rockszínház. 21.30 óra: Laser show. 22 óra: Elektron Band. Nagy-Magyarország tér: 17 óra: Opolei Testvériség és Barátai. 17.30 óra: Lovas harci bemutató – Vértes Egyesület. 18 óra: Magyar Királyi Kardforgatók Rendje. 18.30 óra: Hadgyakorlat, ostrom.

Gánt, 9 órától: Falunap és bányásznap. Helyszín: az iskolaudvar. 9 óra: Főzőverseny. 10–18 óra: Gyermekjátékok. 13.30 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. 14 óra: Fellépések: tánc, fúvószene. 17 óra: Vastag Tamás-koncert. 19 órától: Bál.

Martonvásár, 11 órától: Trilla – a népdal alternatív ünnepe, szabadtéri fesztivál. Kis színpad (Brunszvik-kert): 11 óra: Bahorka Társulat – Pletykázó Asszonyok (gyermekkoncert). 17 óra: Lakatos Mónika & Rostás Mihály – Romanimo. 19 óra: Dalinda. Nagyszínpad (főtér): 11.30 óra: Ethnosound dobworkshop. 13.30 óra: Martonvásári Fúvószenekar. 15.30 óra: Szalóki Ági gyermekkoncertje. 21 óra: Sarjú Banda és Tükrös. 22 óra: Vonós táncház a Sarjú Bandával. Családi programok: 15 óra: Kása Béla tárlatvezetése az Erdélyi muzsikusok kiállításban. 20.30 óra: Ledpuppets (fénybáb előadás). Egész nap: Kenderkóc népi játszóház. Kézműves vásár. Kása Béla kiállítása (vasárnap is).

Mór, 15.30 óra: Bányásznap. Koszorúzás a Millennium parkban. Programok a Szent István parkban (esőhelyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház): 16.30 óra: Kaiser zenekar. 17 óra: Lepsényi Bálint szavalata. Jubilálók köszöntése, elismerések átadása. 17.30 óra: Bakonycsernyei Bányász Asszonykórus. 17.45 óra: Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület Senior Csoportja. 18 óra: Móri Mazsorett- és Moderntánccsoport. 19 óra: Operettműsor – Buch Tibor, Horváth Elemér „Emi” és Horváth Péter. 20.30 óra: Fantom együttes.

Soponya, 8.30 órától: 15. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál és Fejér Megyei Vadásznap. Helyszín: Ökocentrum. Programok a színpadon: 8.30 óra: Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar. 9.30 óra: Ünnepélyes megnyitó, köszöntő, beszédek. 10.30–11.10 óra: Vadásznapi program. 11.30 óra: Balaton Táncegyüttes. 13 óra: Fricska Táncegyüttes. 14 óra: The BlackBirds zenekar. 16 óra: Konyha zenekar. Programok a színpadon kívül: Mága Ernő és zenekara. Kisvonat. 11.10 és 12.30 óra: Kutyaiskola. 15 óra: Stihl TS bemutató. 17 óra: Eredményhirdetés. Egész napos programok: Lázár Chef, látványfőzés és élménykonyha. Hagyományőrző főzőverseny. Tesztvezetés. Lézerlövészet. Vadászvásár. Vadászfestmény-kiállítás. Trófea-kiállítás. Festmény- és preparátor emlékmű-kiállítás. Kézműves- és gasztrovásár. Street food. Gyereksarok.

Székesfehérvár, 16 óra: Hangoló Kreatív Zenei Műhely. Zenével mesélek – családbarát kamarakoncert. Helyszín: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum. Bach, Debussy, Gluck, Mozart és Piazzola művei. Az együttes tagjai: Hámori Zsófia (fuvola), Burján Gabriella (hegedű), Molnár Petra (brácsa), Kárász András Péter (cselló), Kamarás Emese (Kokas-pedagógiai foglalkozásvezető).

Gárdony, 18 óra: Prospero – Kristensen Júlia képzőművész kiállítása a Nemzedékek Házában. Megnyitó.

Szeptember 4.

Őszköszöntő piknik a Tóvárosban

SZÉKESFEHÉRVÁR Néhány éve hagyomány, hogy a városrész lakói együtt búcsúztatják a nyarat és köszöntik az őszt – idén szeptember 4-én, vasárnap 14 órától várják az eseményre a vendégeket a Toronysor melletti sétányra. A 0–3 éves korosztály számára a Dúdoló ad lehetőséget közös éneklésre, mondókázásra, játékra, Pintérné Markovich Marcella hangszerekkel is készül a foglalkozásra. A nagyobbacska gyerekeket a Hangerdő Társulat hívja főzőcskézni. Bábszínház is lesz az Őszköszöntőn, a Ládafia Együgyű Mihókról mesél a közönségnek. A program egész ideje alatt a Virgonckodó mesepark óriás fajátékaival játszhat az ifjú közönség, és állatsimogatót is találnak a látogatók. A színpadon 17 órakor operett- és musicalslágerek hangzanak el Sárkány Krisztián, a Fedák Sári Színház alapító-igazgatójának előadásában, este hat órakor Kovács Kati lép a közönség elé, hogy a jól ismert dalokkal szórakoztassa közönségét.

Táncos-zenés családi délután Börgöndön

SZÉKESFEHÉRVÁR, BÖRGÖND Különleges hangszerek, közös játék és tánc is várja a családokat szeptember 4-én, vasárnap délután Börgöndpusztán Varró János és Bergerné Szőnyi Anna gyermekjátszó táncházában. A Tó Sörözőbe, a Horgászparadicsom mellé három órától Varró János népzenész, népzenepedagógus és Bergerné Szőnyi Anna zenepedagógus gyermekjátszó táncházba várja a kicsiket és nagyokat, hogy együtt tanuljanak új dalokat és énekeljék a már ismerteket, aztán pedig táncra is perdülhet majd a közönség. A jelenlevők sok különleges, ritkán látott hangszerrel, hangkeltő eszközzel is megismerkedhetnek, és kézbe venni, kipróbálni is lehet ezeket.

Csókakő, 10–14 óra: Csókakői várjátékok. Tulipántos játékpark és alkotóműhely. Népi fakörhinta. Népi játékpark. Kézműves foglalkozás. Arcfestés. Lufihajtogatás. Parasztolimpia. Táncház. Kézműves vásár. 11 óra: Gólyalábas parasztkomédia. 13 óra: On Beat zenekar.

Gánt, 9 órától: Falunap és bányásznap. 9–11 óra: Gyermekprogram. „Aranymosás” és tárlatvezetés a Bányamúzeumnál. 12.50 óra: Koszorúzás a községháza udvarán. 13.10: Koszorúzás a Balás Jenő-emléktáblánál. 13.30 óra. Koszorúzás a Keresztnél. 14.30 óra: Bányásznapi ünnepi műsor. 16 óra: Szentmise a Szent Vendel-templomban. Köszöntő. Kitüntető címek átadása. Gánti Német Nemzetiségi Dalkör. Gánti Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport. Koszorúzás a Látogatóközpontnál.

Martonvásár, 11 órától: Trilla – a népdal alternatív ünnepe, szabadtéri fesztivál. Kis színpad (Brunszvik-kert): 11 óra: Paár Julcsi – Hangoló – Kerekerdő (mesekoncert). 14:30 óra: Napfonat (énekes workshop). Nagyszínpad (főtér): 15.30 óra: Napfonat. 17 óra: Bognár Szilvia Sextett. 19 óra: Kárpátaljai műsor – BorzsaVári zenekar és Kokas Banda. Családi programok: 13 óra: MASZK Egyesület – színjátszó workshop.

Helló, szeptember! – családi délután az Öreghegyen

SZÉKESFEHÉRVÁR Kellemes vasárnap délutáni kikapcsolódásra hívja a családokat az Öreghegyi Közösségi Ház szeptember 4-én, vasárnap: a négy órakor kezdődő programban interaktív gyerekműsor, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. A program ingyenes. Egy óvoda- és egy zenepedagógus, Juhász Péter és Németh Miklós hívja énekelni a gyerekeket 16 órától: az Óvóbácsi zsongodájában fő szempont a hagyományőrzés, az értékteremtés és -átadás, a képességfejlesztés, de persze mindennél fontosabb a játék, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, miközben a dalokat hallgatják. A 40–50 perces interaktív műsor után jöhet egy kis kézműveskedés: kis kosárkába szappanvirág-dekorációt készíthetnek kicsik és nagyok. Este hat órakor egy fehérvári középiskolások alkotta zenekar lép a közönség elé.

Szeptember 9.

Szárazréti vigadalom Buch Tiborral

SZÉKESFEHÉRVÁR Pénteken a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán lép a közönség elé Buch Tibor. A népszerű művész ezúttal Lőrincz Judit operaénekest és St. Martint hívta vendégnek, az esten közreműködik Horváth Elemér „Emi” hegedűn, és testvére, Horváth Péter zongorán. Az előadás szeptember 9-én, pénteken 19 órakor kezdődik.

Mangalica Fesztivál

SZÉKESFEHÉRVÁR Szeptember 9-11. között a X. Székesfehérvári Mangalica Fesztiválon várnak a Palotai Kapu téren (az Alba Pláza és a buszpályaudvar között) az ország legkiválóbb mangalica termékeivel-tenyésztőivel-termékkészítőivel, helyben frissen sült tepertővel, kézművesek piacterével, gasztro forgataggal és mangalica street fooddal, egész napos színpadi programokkal, vásári komédiákkal.

Szeptember 11.

Börgöndi repülőnap

SZÉKESFEHÉRVÁR, BÖRGÖND Már huszonhetedik alkalommal emelkednek fel a légijárművek a börgöndi repülőtérről: szeptember 11-én ismét megrendezi az Albatrosz Repülő Egyesület hagyományos légiparádéját.

Szeptember 24.

XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság

SZÉKESFEHÉRVÁR Két év kényszerű szünet után ismét Fehérvári Lecsófőző Vigasság: szeptember 24-én megtartják a programot. A főzők a bográcsokat a már ismert helyszíneken, a Dózsa György úton, a Móri úton és a Zichy liget körül állíthatják fel. A részvételi díjért cserébe a szervezők tűzifát, tűztálcát, sörpadgarnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak a résztvevőknek, a lecsó nyersanyagairól a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk.

Állandó programok, kiállítások

SZÉKESFEHÉRVÁR „Mester és tanítványai” címmel Székesfehérváron, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvárban nyílt kiállítás, mely szeptember 2-ig tekinthető meg..

Székesfehérvár: Avartűz (beszámoló M. S. mesternek) – Revák István festőművész válogatott festményeinek kiállítása szeptember 9-éig megtekinthető a Pelikán Galériában.

Székesfehérvár: Kolonics Gábor-emlékkiállítás a Köfém Művelődési Házban. Dugattyú-emberek használt autó-motor alkatrészekből. A kiállítás megtekinthető visszavonásig hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, előre egyeztetett időpontban szombatonként is.

Székesfehérvár: Community – Building / Közösség – Építés. A top_OS csop_Ort kiállítása a városról, a helyről és az időről a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A csoport tagjai: Katja Pratschke és Hámos Gusztáv konceptuális fotó- és videóművészek (Berlin); Asztalos Zsolt képzőművész; Csizik Balázs képzőművész, egyetemi oktató; Szabó Kristóf (KristofLab) médiaművész; Kulcsár Géza kutató, művészeti író. Megtekinthető szeptember 25-éig.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy településfényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.

Sárbogárd: „Megy a gőzös…” – vándor vasúttörténeti kiállítás a művelődési központban. 125 éves a Börgönd–Sárbogárd-vasútvonal. Megtekinthető hétköznap 13 és 17 óra között vagy előzetes bejelentkezéssel.

“Lépten-nyomon NOWA program”

Három székesfehérvári helyszínen tart díjmentes nordic walking foglalkozást a FEMSZISZ. A helyszín a kiindulási és gyülekezési pont, ahonnan az 1 órás gyaloglás indul

1. Öreghegyi Közösségi Ház 04.04-06.27. között HÉTFŐNKÉNT 17-től 18 óráig

2. István Király Általános Iskola 04.04-06.29. között SZERDÁNKÉNT 14-től 15 óráig

3. Tóvárosi Általános Iskola 04.04-06.27 között HÉTFŐNKÉNT 14-től 15 óráig