Az évtizedeken át működött Alba Regia Jazz Fesztivál utódaként 2014-től újraindult, modern köntösbe öltöztetett rendezvénysorozat a jazz széles spektrumába tartozó zenekarokat vonultat fel, emellett pedig funky és soul alapú muzsika, valamint popzene is hallható.

A két főszervező, a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszékének vezetője, Mits Gergely zenész, valamint a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola művészeti vezetője, a szintén zenész Vörös Tamás augusztus 5-én, pénteken 18 órakor nyitja majd meg a háromnapos (estés) fesztivált, amelynek ismét a megújult Bartók tér ad otthont.

Ez a helyszín régen és az új arculattal is nagyon bevált, méretét és hangzását tekintve is tökéletes – mondta kérdésünkre Mits Gergő, aki ígérte: az ingyenes eseményről ezúttal sem hiányozhatnak a kitelepülő kisebb standok, ahol környékbeli borokhoz, streetfood jellegű ételekhez is hozzá lehet jutni.

A fesztivál fő küldetése, hogy a közönség minél szélesebb körét szólítsa meg, illetve hogy a remekül zenélő, egymásra hatást gyakorló zenészeknek biztosítsanak fellépési lehetőséget, teret adva az improvizációnak. Mint kiderült, az idén a Vörös Tamás Projectet és a Coltrane Legacyt leszámítva (mindkét formáció vasárnap játszik) lényegében minden fellépő először koncertezik az Alba Regia Feszten. A fesztiválnyitó Fusio Group ráadásul 30 éves fennállását ünnepli. Hallható lesz még a Szabó-Gyányi Kvintett feat. Kovács Kornél, a Ferenczy András - Romhányi Projekt feat. Jammal, a Subtones, az ifj. Egri János kvartet, a Stinky Bugs feat. Koszi Janka és Méhes Adrián, valamint az Orbay Lilla quartet.

A műsor minden nap 18 órakor kezdődik, és körülbelül fél 11-ig tart.