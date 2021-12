A november 20-án, szombaton 14.30-kor kezdődő ingyenes foglalkozáson közös animációsfilm-készítésre, drámajátékra lesz lehetőség, de a helyszínen mesekiállítás, kvíz, játék is várja az érdeklődőket. Az Animóka témája most a dzsungel: a gyerekek erről alkothatnak közös filmet. A fél 3-as kezdés után a történetet találják ki, 16 órától elkészítik a szereplőket és a hátteret, végül 17 órától leforgatják a kisfilmet Debreczeni Katalin képzőművésszel. A nap folyamán a Négyszögletű Kerek Erdő mesekiállítás is látható lesz.