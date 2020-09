Vízpart közeli új építésű lakások

Csend, nyugalom, szabadság. Ezek közül mindet egyszerre érezzük, ha belföldön, vagy külföldön nyaralunk. Hogy miért? A víz morajlása, a természet közelsége nyugtatóan hat egy stresszes év közepén, vagy végén. Fáradt végtagjainkat kinyújtóztathatjuk, kellemeset ehetünk, ihatunk a parton és a nap végén sétálhatunk egyet úgy, hogy mindeközben szemünk elé tárul a gyönyörű esti naplemente. Mind imádunk nyaralni, a szürke hétköznapokba visszatérve sokszor ezekből a megélt pillanatokból táplákozunk. Nem véletlen, hogy a tenger és a folyóparton élő emberek sokkal kiegyensúlyozottabb és boldogabbak.

Sokan szeretnénk nyaralva élni és hála az ingatlanfejlesztőknek, ma már szélesebb a kínálat, mint pár éve. Így már számunkra is elérhető akár a fővárosban is egy vízparti új építésű lakás.

Budapesten az utóbbi időben rengeteg új projektet valósítottak, vagy valósítanak meg. Eladó új építésű lakások Budapesten, vízpart mellett? Igen! Az ujotthon.hu segítségével találtunk pár olyan remek elhelyezkedésű vízpart közeli új építésű lakást Budapesten, melyek tényleg magukért beszélnek.

Egyik kedvencünk a jól ismert Cordiától a Marina Life elnevezésű lakópark, mely a XIII. kerületben található és tényleg csak egy karnyújtás a vízparti panoráma. Parkosított játszótér, piknikezés, kutyasétáltatás, a lakópark kedvező elhelyezkedése miatt számos lehetőségünk van a kikapcsolódásra. A befektetők szintén kedvelik a lakóparkot, ugyanis a XIII. kerület a legdinamikusabban fejlődő kerület, így aki itt vásárol eladó új építésű lakást Budapesten, számára mindenképpen jövedelmező befektetés lesz. Akár közép, akár hosszútávon gondolkodva is.

A Waterfront City a III. kerületben épül. Megszakítva a jól bevált építési módszereket, a lakópark 9 és 13 emeletes lesz, mely váltakozva fog megépülni. Buda hegyi panorámája, vagy inkább az Óbudai-sziget a szimpatikus, esetleg maradnál a Dunára néző kilátásnál? A lakópark szem előtt tartva az igényeket mind a három opcióra kínál eladó új építésű lakásokat Budapesten. A projekt része továbbá egy gyalogoshíd, ami a lakóparkot és Hajógyári szigetet köti majd össze. Az átadásra sem kell már sokat várni, a lakópark 2021. IV. negyedévében átadásra kerül.

Távolodva Budapesttől, a Velencei-tó partja is potenciális hely lehet akár nagycsaládosok számára is, ugyanis szűk egy óra alatt megközelíthető a főváros, még is a Velencei-tó partja vár majd haza. A Miravel Residence-ben minden igényt kielégítő háromszintes sorházak kerülnek kialakításra még ebben az évben. Így nem árt sietni, ha az álomotthonunk egy öt szobás, 3 fürdőszobás hatalmas saját kerttel rendelkező, gárdonyi dombokra néző, teraszos, tóparti új építésű ingatlan.

Következő állomásunk a mindenki számára gyógyvizéről már jól ismert Hévíz. A Sunhsine Residence , annyira népszerű volt, hogy a kínálatukban már csak a két szobás lakástípus variációk találhatóak meg. Szívből ajánljuk befektetőknek, akik egy híres, lendületes és lehetőségekkel teli városban vásárolnának remek fekvéssel rendelkező eladó új építésű lakást. A Hévízi-tó és a belvárosi sétány is sétatávolságon belül található. A projekt ez év végén átadásra kerül. Mi már alig várjuk!

