Mire is jó egy jakuzzi?

A jakuzzi nem más, mint egy hidromasszázs technológián alapuló fürdőrendszer, amelyről sokan úgy vélik, hogy a pihentetésen és a stresszoldáson túl semmi egyébre sem jó, holott a modern wellness és pihenés világában rengeteg egyéb esetben alkalmazható, ezáltal akár még egészségmegőrzésre is.

Az alábbiakban annak mentünk utána, hogy milyen esetekben lehet nagyon hatásos egy jakuzzi!

A jakuzzi hatása

A vizet nem véletlenül nevezik az élet forrásának, hiszen hatása a testre és a lélekre egyaránt egyedülállónak nevezhető. Egy jakuzzi képes ezt egyszerre mindkét oldalról garantálni számunkra, hiszen a hidromasszázs a kellemes hőmérsékletű víznek, valamint a megfelelő levegőnek az elegyítésével egy olyan masszírozó vízsugarat képes alkotni, amely megnöveli a fürdőzés során elért lazító hatást. Ezáltal megnöveli a sejtek oxigénellátását, optimalizálja a vérnyomást, lazítja az izmokat, valamint gyorsítja a vérkeringést is.

Az első jakuzzik több mint negyven évvel ezelőtt jelentek meg a piacon, melynek kifejlesztésével nem az volt a feladat, hogy valami olyan dolog kerüljön megalkotásra, ami még nem létezik, sokkal inkább az, hogy miként ápolhatjuk testünket még jobban a fürdőzéssel úgy, hogy a vízbe levegőt juttatunk.

A test és a szellem ápolása

A legtöbb jakuzzi működési alapelve egy tudományosan kidolgozott módszert követ, amely maximálisan a természet törvényeivel összhangban kerül megvalósításra. Kevesen tudják, de az egész alapja Indiába, az ottani ősi tanítómesterekhez vezethető vissza, akik nagyon jól tudták, hogy az életünk és az életerőnk attól az életenergiától függ, amely a vízben és a levegőben, ezek harmonikus egységében található meg. Ha belegondolunk, a jakuzzik működése pontosan ezt képes garantálni számunkra, hiszen a feloldott levegővel dúsított vízben sokkal energikusabbá válhatunk és hatékonyabban felfrissülhetünk.

Egy jakuzziban való ellazulás ennek megfelelően képes arra, hogy felélessze bennünket azokat az erőket a víz és a levegő elegyítésével, amely képes egyensúlyt és energiát biztosítani számunkra ahhoz, hogy a természetes harmónia a szervezetünkben

megvalósulhasson. Ennek csakhamar megtapasztaljuk majd gyógyító és esztétikai hatásait is, hiszen nemcsak egészséget, hanem ebből fakadóan szépséget is képes lesz garantálni számunkra. Persze nem várhatunk sem azonnali, sem jelentős változásokat, ellenben egy

fokozatos javulási folyamatot annál inkább, amely a jakuzzi rendszeres használatából fakadóan valósulhat meg. Ezen felül pedig nem szabad elfeledni, hogy a jakuzzi használata nagyon kellemes élményt is garantál, ami hatást gyakorol a mindennapi életben tapasztalt

kellemetlenségekre, a stresszre és az állandó kihívásokra, melyeket jobban el tudunk majd viselni úgy, hogy esténként ellazulhatunk.

Gyógyítás és megelőzés

Ha elmerülünk egy jakuzziban, illetve egy hidromasszázskádban, a benne található víz hőmérséklete általában 36-37 Celsius fokos, vagyis testünk hőmérséklete egy kicsit megemelkedik, vérkeringésünk felélénkül, vérereink kitágulnak. Ennek következtében a

testünkben található sejtekkel szállított tápanyagok, valamint az oxigén mértéke is megnövekszik, így szöveteink elernyednek, a pórusok kitágulnak, és növekszik a vízveszteség, avagy az izzadás, ami a méregtelenítés nagyon fontos része.

A jakuzzi rendszeres használatával tehát ugyanazt a hatást idézhetjük elő szervezetünkben, mintha minden nap elmennénk mozogni egy keveset, csak közben nem károsítjuk tovább a mozgásszerveinket. Használatával csökkenthetők a reumatikus fájdalmak, valamint a vérkeringési zavarok is, de megelőzhetők a visszértágulatok, sőt azoknál is jó eredmény érhető el, akiknek gyakran feldagad a lábuk egy kis megerőltetés után vagy a nap végére.

A rendszeres jakuzzi-használat mindezen túl nagyon jó hatást gyakorol, avagy nyugtatóan hat az idegrendszerre, de a bőrre gyakorolt hatása is pozitív lesz, ezáltal nagyobb védelmet garantál a cellulitisz és számtalan egyéb bőrprobléma ellen. A jakuzzi tehát felfrissíti és tisztítja is egyszerre a testet. Ezt a fentieken túl a vízsugarak folyamatos és ismétlődő lüktetése képes előidézni, amelyek erősítik a bőrt, ellazítják az izmokat, és a pórusok kitágulásával sokkal erősebb és feszesebb bőr lesz a végeredmény.

Mivel a jakuzzizás során kitágulnak a felületi hajszálerek, ezért jobb vérellátást biztosítanak, mert a vénákban elhelyezkedő vér áramlása gyorsabbá válik, a levegő- és a vízsugarak által kialakított nyomás pedig képes elvezetni a folyadékokat. A jakuzzi használata után tehát úgy érezhetjük majd magunkat, mint egy nagy alvás vagy nyaralás után: kipihenve és életerővel telítetten, megnövelt energiaszint társaságában.