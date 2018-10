Karszalag rendelés az interneten, percek alatt (szponzorált tartalom)

Ma már szinte mindent rendelhetünk az interneten: így nem csak ételt, könyvet vagy gyerekjátékot, hanem akár karszalagot is vállalkozásunk számára. A különböző nyakpántok, karkötők és karszalagok számtalan helyen és módon állják meg a helyüket a különböző rendezvényeken, eseményeken és promóciós célt is szolgálnak.

Nem hiába, ma Magyarországon az egyik legnépszerűbb beléptetési jogosultságot kezelő rendszer, amelyet könnyűzenei fesztiválok, nagyobb sportesemények és nagyobb tömegeket vonzó rendezvények is előszeretettel alkalmaznak. A különböző színek, típusok és a feliratozhatóságuk miatt igen közkedveltek a gazdasági szférában is, ugyanis könnyedén helyezhető el rajtuk céges logó, vállalkozási embléma vagy szlogen is.

Egy jó karszalag többet jelent, mint egy egyszerű promóciós eszköz

A különböző karszalagokon megjeleníthetjük a rendezvény főbb szponzorait, az esemény támogatóit, a névadók logóját vagy szlogenét egyaránt. Egy egy koncerten akár a fellépőket és a helyszínt is promotálhatjuk a maradandó emléket őrző kis karszalaggal.

Ami egyeseknek ugyanis csupán csak egy reklámhordozó felület és a belépést szolgáló eszköz, másnak egy karszalagba zárt emlék, egy fantasztikus estéről vagy csodálatos hétről amit barátaival vagy szerelmével töltött egy szórakozóhelyen vagy egy fesztiválon. A mai fiatalok többsége pedig sportot űz abból, hogy a különböző karszalagokat gyűjtögesse és akár éveken át a csuklóján és a karján hordja. Ezek a termékek pedig sokáig emlékként megmaradnak a fiókok mélyén is, hogy azokat elővéve bármikor felidézhessék a nyár legszebb pillanatait.

Széles termékkínálattal várják a karszalag megrendeléseket a weboldalak

Az olyan neves és megbízható karszalaggyártó cégek, mint a karszalagexpressz.hu már online is fogadják a vásárlói megrendeléseket kis és nagy tételben is. Az egyszínű tyvek karszalagok mellett, mintás és tőszelvényes tyvek is kapható náluk különböző méretekben és mix csomagokban is. A hagyományos karszalagokon felül pedig akár plastic és vinyl csuklópántot, textil karszalagot, szilikon karkötőt és nyakpántot is vásárolhatunk néhány kattintással, egyedi igényeink szerint.

A különböző színek, minták és anyagok mellett lehetőségünk van egy vagy akár több színű logó vagy más grafika elhelyezésére is, akár fotó minőségben ezeken a termékeken. Az ajánlat kéréshez pedig csupán néhány adatra van szükségünk és munkaidőben akár 1 óra alatt már meg is kaphatjuk az árajánlatunkat.

Ingyenes látványterv, kedvező ár, gyors szállítás

Az online leadott rendelések után ingyenes látványtervet kapunk, amelyet akár korrigálhatunk vagy újra is terveztethetünk. A hibás vagy nem megfelelő megrendeléseket ezzel ki is zárhatjuk, így garantáltan olyan karszalaghoz jutunk hozzá, amilyenre vágyunk. A különböző termékek különböző módon díszíthetőek és logózhatóak, miközben az alap színek is variálhatóak, így minden rendezvény és cég képes a saját stílusát visszatükrözni ezeken a belépőkön.

A hagyományos felhasználás mellett pedig olyan speciális esetekben is szükség lehet azonosító karszalagokra, mint a kórházak újszülött osztálya. Ezenkívül a karkötőkön sorszámokat, vonalkódokat és QR kódokat is megjeleníthetünk az azonosíthatóság miatt. A lehetőségek száma tehát végtelen a karszalagokról van szó.