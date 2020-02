BODIES 2.0.

– A bennünk rejlő univerzum –

Bálna 2020.02.26. – 2020.05.31.

A „BODIES 2.0 – A bennünk rejlő univerzum” kiállítás célja, hogy részletesen bemutassa testünk felépítését, különböző szerepeit és egyediségének lenyűgöző nagyszerűségét.

Magyarországon 2008 és 2018 után 2020-ban egy új Bodies kiállítás nyílik a Bálna első emeletén mintegy 1500m2 -en, amely más megközelítésből, és más testeken keresztül mutatja meg nekünk mennyire bonyolult, de egyben tökéletesen megalkotott világ az emberi szervezet. A tárlat, nem hiába kapta meg a 2.0. alcímet, mivel eddig nem látott új, egyedi, speciális, kivételes testek kerülnek bemutatásra.

A kiállítás élénken adja át az emberi szervezettel kapcsolatos ismereteinket egy egyedülálló, impozáns és méltóságteljes környezetben. A látogatóknak így lehetőségük nyílik testközelből kapcsolatot létesíteni az emberi preparátumokkal, ezáltal új belátást nyerve saját szervezetük működésébe. Mindezek mellett a kiállítás átfogóan mutatja be az emberi test kutatásával kapcsolatos tudományágak kialakulását és történelmét. A kiállítás darabjai jól szemléltetik, hogy az emberiség meddig jutott el Galen anatómia vázlatai óta saját testének megismerésével kapcsolatban a második évszázadban.

A “BODIES 2.0 – A bennünk rejlő univerzum” egy tudományos, oktató kiállítás, ami mintegy 200 preparált szervet és egész testet mutat be az érdeklődők számára, melyek mindegyike úgynevezett „plasztinációs” eljárással lett megőrizve az utókor számára. A kiállítás segítségével betekintést nyerünk a bőrünk alá, feltárva saját testünk felépítését és összetettségét. Ahelyett, hogy utánzatokat sorakoztatnánk fel, a Bodies 2.0 kiállítás valódi, egykor élő emberi testeket és szerveket mutat be, ezáltal a látogatók elsőkézből tekinthetik meg azt, ami általában csak doktorok és tudósok „kiváltsága”. A Bodies 2.0 kiállítás célja, hogy a látogató még mélyebben megérthesse saját testének működését, melynek okán felértékelődik a test egészségének megőrzése.

A látogatóknak lehetőségük lesz megismerni mindazokat a szerveket, amik a gondolkodásért, a légzésért vagy akár a mozgásért felelősek, valamint a vérkeringés “autópályáit”, ami a motort folyamatosan mozgásban tartja. A plasztinációs eljárással konzervált testek egy olyan, viszonylag új tartósítási módszer, ahol a testből elvonják a vizet és a lipideket, majd azt folyékony műanyaggal helyettesítik, ami megszilárdulás után egy szilárd, tartós anatómiai mintát formál. Fontos, hogy a folyamat sértetlenül megőrzi akár a legfinomabb, legtörékenyebb szövetet is, még mikroszkópikus szinten is, ezzel a módszert felbecsülhetetlenné téve orvostudományi szempontból. A plasztináció olyan hiteles preparátumokat eredményez, amiket egyszerű vizsgálni és tanulmányozni is. Rengeteg titkot, fel nem tárt információt, adatot tudhatunk meg a testünkről, – mindezt a mobilunkra ingyenesen letölthető több nyelvű audio guide applikáción keresztül , vagy a kiállítás területén dolgozó orvostan hallgatók segítségével, – olyan érthető formában, hogy a hétköznapi ember is megértse azokat. Ezeken felül egy külön mozi teremben vetített dokumentum film is segít abban, hogy bevezessen bennünket ebbe az eddig ismeretlen világba. Szorosan a tárlathoz kapcsolódik majd egy speciális greenbox fotósarok, és egy ajándékshop is. A kiállítás mellett kipróbálható lesz egy VR terem is, ahol további tematikus videókat, és játékokat ismerhetünk meg külön térítés ellenében.

Összességében biztosan lehetünk abban, hogy egy minden nemében egyedülálló, kihagyhatatlan kiállítás nyílik február 26-án, amelyet minden érdeklődőnek szívvel-lélekkel ajánlunk.